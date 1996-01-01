Бизнес платит чиновникам "десятину"

По мнению российского эксперта - президента фонда "Индем" Георгия САТАРОВА, в стране с существующим режимом это приведет к тому, что самые крупные взяточники станут жить еще лучше, пишет газета Deutsche Welle.

"В целом я смотрю на этот план без оптимизма", - сказал Сатаров. По его мнению, подобные попытки могут иметь шанс на успех при некоторых обязательных условиях. К ним относится в первую очередь изменение политической системы, направленной на восстановление контроля над бюрократией. "Как раз то, что было утеряно за последние 8 лет. Насколько Дмитрий Медведев будет готов восстанавливать этот внешний контроль через политическую конкуренцию, через свободную прессу? Я думаю, здесь шансов немного", - сказал Сатаров.

Все время президентства Владимира ПУТИНА коррупция в России росла. Причем объем так называемого "коррупционного бюджета" с 2001 по 2007 гг. увеличился почти в 15 раз. По данным фонда "Индем", в 2006 году в среднем 7% оборота производящих компаний перетекали в карман чиновникам. В 2007 г. этот процент, по оценкам экпертов организации представителей малого и среднего бизнеса "Опора России", еще немного подрос.

А расчеты, сделанные специалистами фонда "Индем", показывают, что в тюрьму попадает один человек из 100 тыс. взяточников. Более того, шанс попасть в тюрьму по приговору суда за взяточничество для реального взяточника, согласно тем расчетам, не превышает одной тысячной доли процента. Георгий Сатаров считает, что в таких условиях в России можно ждать централизации взяточничества.