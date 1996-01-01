Есть у коррупции начало...

Страна начала активную борьбу с коррупционерами. По крайней мере, первые шаги по направлению к очередной попытке побороть это явление сделал на днях президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он создал Совет по борьбе с коррупцией, возглавлять который будет лично, пишет "Утро.Ru".

Аналогичная структура в России уже существовала, но результатов не принесла. Остается лишь уповать на политическую волю президента и взятое страной обязательство отчитаться перед международным сообществом о проделанной работе уже осенью этого года.

В 2006 г., после того как сразу несколько международных организаций обвинили Россию в резком росте коррупции, власти поспешили (быстрее многих европейских стран) ратифицировать соответствующие конвенции ООН и Совета Европы. Тогда и начались показные порки сенаторов, мэров, таможенников. Правда, при всем этом основы российской коррупционной системы так и не были затронуты. В прошлом году борьба с нечистыми на руку чиновниками (по крайней мере, ее публичная часть) стала еще активней. Это неудивительно, так как предвыборная кампания всегда сопровождается усилением антикоррупционной риторики. Но, как и следовало ожидать, в конечном счете вся борьба превратилась в межклановые разборки.

Между тем принятие важнейших решений, требуемых ратифицированными международными конвенциями, было отложено: закон по противодействию коррупции не приняли, специальный орган для борьбы не создали. То ли власти тогда не смогли договориться по его формату, то ли решение о нем оставили "на десерт" новому президенту.

Дмитрий Медведев создал Совет по борьбе с коррупцией. И... подчинил его себе. В него вошли глава президентской администрации Сергей НАРЫШКИН, директор ФСБ Александр БОРТНИКОВ, министр юстиции Александр КОНОВАЛОВ, министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА и другие. Однако Совет будет скорее совещательным органом. Если верить мировой практике, да и собственной истории (Совет по борьбе с коррупцией уже создавался в 2003 г. под председательством тогдашнего премьера Михаила КАСЬЯНОВА), такой формат не особенно эффективен.

На этот раз президент Дмитрий Медведев очертил основные направления борьбы с коррупцией. Первая часть, самая близкая ему как юристу, - модернизация законодательства в этой сфере. Вторая - профилактика в экономической и социальной сферах, а также создание системы стимулов к антикоррупционному поведению. И третья часть - это правовое просвещение, оценка со стороны общества тех явлений, которые в этой сфере присутствуют. Времени на подготовку законопроекта, видимо, много не потребуется. Еще в середине прошлого года в недрах администрации президента был подготовлен соответствующий документ. Его ключевые позиции скорее всего и будут использованы Советом.

Он, в частности, обязывал декларировать имущество не только самих чиновников, но и членов их семей. Кроме того, предусматривалось наказание за недостоверные сведения - по решению суда сокрытое имущество могло быть конфисковано, а чиновник уволен. Также чиновникам после увольнения запрещалось переходить на работу в организации, которые они курировали, находясь на госслужбе.