Бюджетная корректировка

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края были рассмотрены более 50 вопросов, в том числе во втором и третьем чтениях были приняты изменения в краевой бюджет на 2008 г.

В процессе доработки законопроекта "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2008 г." депутатами были внесены несколько поправок. На ремонт асфальтобетонных дорожных покрытий, проходящих по территориям поселений и муниципальных образований края, дополнительно выделено 610 млн руб. Для сельскохозяйственной отрасли по программе "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2010-2012 гг." изысканы 70,9 млн руб., всего на программу "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае" в 2008 г. выделено 570 млн руб.

Скорректированы цифры финансирования, выделяемого на развитие здравоохранения и спорта в крае, в частности 465 млн руб. планируется потратить на строительство спортивно-оздоровительного комплекса во Владивостоке, 17 млн руб. - на строительство бассейна в Артеме, 10 млн руб. - на приобретение медицинского оборудования и автотранспорта медицинским учреждениям края.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, комментируя последние бюджетные корректировки, сказал: "Прежде всего депутаты старались учесть исполнение наказов избирателей. Так, в частности, были найдены дополнительные средства на ремонт дорог муниципальных образований (610 млн руб.) и ремонт средней школы в селе Многоудобное Шкотовского района (30 млн руб.) по программе "Социальное развитие села".

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергея СИДОРЕНКО, особое значение для сельхозпроизводителей края станет выделение дополнительных 70,9 млн руб. для кредитования предприятий и другую поддержку производителей овощной продукции: "Пришло время подумать о продовольственной безопасности региона. Цена на продовольствие растет во всем мире, у нас же в крае масса неосвоенных земель. Если правильно подойти к вопросу, то через десять лет не мы будем импортировать у КНР овощи, а они у нас".

Депутаты также заслушали информацию об исполнении в 2007 г. краевой целевой программы "Электронное Приморье на 2005-2010 гг." и приняли в трех чтениях изменения в нее на этот год. Согласно докладу за 2007 г. представителя администрации Приморского края в настоящий момент все школы края подключены к Интернету. Кроме того, успешно заработала система автоматизированного обслуживания населения "Одно окно"; районные администрации получили возможность пользоваться услугами IP-телефонии.

Вопрос компьютеризации библиотек края поднял председатель Законодательно собрания Виктор ГОРЧАКОВ. Оказалось, что эта проблема выпала из сферы внимания программы "Электронное Приморье", но, по словам докладчика, управление культуры администрации края готовит по библиотекам отдельную программу с отдельным бюджетом.

В 2008 г. в программу "Электронное Приморье" включены проекты, инициированные депутатами Законодательного собрания. 19 млн руб. предусмотрено на создание сайта "Электронная администрация" и оборудование администраций муниципалитетов "Электронными киосками" по типу интерактивных справочных терминалов, с помощью которых жители края получат бесплатный доступ к ресурсам сайта. На самом сайте будут размещены информация о расписании приема специалистов и перечне оказываемых услуг, нормативные акты и списки необходимых документов для получения той или иной услуги.

Кроме того, в план работы программы "Электронное Приморье" на 2008 г. включено создание системы учета земельных участков и объектов недвижимости на основе электронной карты края; разработка сайта об исполнении государственного заказа края; завершение автоматизированной системы взаимодействия ведомств и запуск пилотного проекта в области здравоохранения "Электронная регистратура".

Во втором чтении рассмотрен проект закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае". Фактически после рассмотрения документа в первом чтении и включения поправок, поступивших от депутатов и общественных организаций предпринимателей, законопроект пришлось слушать в новой редакции. Последнее время даже законотворчество на федеральном уровне в области регулирования малого и среднего предпринимательства не успевает за развитием реальной ситуации. По словам Виктора Горчакова, работа над краевым законопроектом будет продолжаться с учетом того, "что руководство страны на федеральном уровне регулярно совершенствует законодательство в этом направлении".

Со своей стороны депутат Законодательного собрания и член приморского отделения общероссийской предпринимательской организации "Опора России" Александр ЕРМОЛАЕВ намерен предоставить возможность всем заинтересованным членам предпринимательского сообщества края ознакомиться с проектом документа и внести свои предложения в законопроект.