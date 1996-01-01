Сергей Ушаков продолжит курировать подготовку к саммиту АТЭС

Президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ переутвердил Сергея УШАКОВА на посту советника главы государства своим указом. Сообщение об этом появилось на сайте кремлевской администрации. В этой должности Сергей Ушаков работает с октября 2007 г., сообщает пресс-служба Президента РФ.

Когда дирекция строящихся объектов к форуму АТЭС обоснуется во Владивостоке, официальной информации нет. Первоначально было обещано, что в мае. Смена власти в Кремле и события в Приморье, похоже, отодвинули эту дату.