Я, Пушкарев Игорь Сергеевич, торжественно обещаю...

23 мая на внеочередном заседании Думы города Владивостока в торжественной обстановке избранный глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ принял присягу, официально вступив таким образом в должность.

На втором этаже переполненного зала, - он не вместил всех желающих и приглашенных, - журналистам пришлось подпирать стены стоя. К счастью, процедура инаугурации уложилась в 35 минут.

Вначале председатель Владивостокской избирательной комиссии огласила окончательные итоги выборов и вручила вновь избранному главе города удостоверение, подтверждающее законность его избрания. Пусть этот мандат доверия был выдан всего от имени 60 800 владивостокцев, отдавших голоса за его кандидатуру (13,6% от внесенных в списки избирателей), но это, как заметил на своей первой пресс-конференции после выборов и сам Пушкарев, скорее, кризис доверия к власти в целом. Не потому ли его присяга звучала сухо и коротко?

"Я, Пушкарев Игорь Сергеевич, вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей города", - произнес он. И в зале повисла тишина. Клятва оказалась слишком короткой. Потом, после всех поздравлений и напутствий, приведенный к присяге новый мэр выступил еще раз, расшифровав основные направления своей политики.

Первым от имени депутатов Думы города Владивостока главу города поздравил председатель думы Валерий РОЗОВ, напомнив, что сроки у них - мэра и гордумы одинаковы - 5 лет, и признал: "Сегодня же во многих областях городского хозяйства сложилась непростая обстановка, исправить которую можно только при слаженном и конструктивном взаимодействии двух ветвей власти: представительной и исполнительной. Депутаты Думы Владивостока всей душой настроены именно на такую работу".

С победой на выборах и вступлением в должность Игоря Пушкарева поздравили от имени губернатора Сергея ДАРЬКИНА и краевой власти первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, архиепископ Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН, секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр САВЧУК, почетный гражданин города и председатель Владивостокского городского совета ветеранов Яков КАН и др. Пожалуй, самым искренним выглядел архиепископ. Он прямо призвал закончить распри между "серым" и "белым домом" (иначе ничего не получится) и заняться "богоизбранным градом Владивостоком" и подарил библию и икону покровителя портового города Николая Угодника (Он - "старик строгий", накажет в случае чего и самого мэра, и его противников).

Что мог ответить Игорь Пушкарев на поздравления и цветы? Пообещать работать на благо и процветание города и его жителей. Закончилось торжество по случаю восхождения на кресло фужером и фуршетом тут же в фойе. Скромно и быстро.

Похоже, процедуру поспешной инаугурации пиарщики не успели продумать. Или шеф не пожелал? Ведь спешить стоило. Более года затянулось во Владивостоке безвластие, что не замедлило сказаться на городском хозяйстве. Да и срок по принятию Генплана Владивостока, без которого невозможно развернуть работы по строительству объектов, - к 1 июня - не оставил новой команде времени на празднование победы. Впрочем, и с командой Игоря Пушкарева пока ясности нет.

В предвыборных публичных выступлениях он озвучил, что пятой части владивостокского бюджета на содержание чиновников многовато, но массовых увольнений делать не намерен, хотя "аппарат должен работать эффективнее". "Если доходы бюджета вследствие этого возрастут вдвое, то эти 20%, о которых мы говорим, превратятся в 10, уже хорошо. А удвоить бюджет - абсолютно реальная перспектива. Поэтому можно просто повышать эффективность работы (а следовательно, улучшать и бюджетные показатели) при сохранении имеющегося числа чиновников. Хотя если мы видим, что работу, с которой справился бы один человек, выполняют 10, то, конечно, без сокращений не обойтись", - заявил он в интервью газете "Владивосток".

А на первой пресс-конференции подтвердил, что чистки делать не будет. Как положено по Уставу, вице-мэры и руководители управлений городской администрации после оглашения официальных итогов избрания нового мэра подали в отставку. Да и прокуратура давно проредила ряды главных управленцев города. Пока на слуху имя главы администрации города Спасска Натальи ВОЙНОВСКОЙ, которую Игорь Сергеевич прочит на пост первого зама, очевидно, как профи по городскому хозяйству. "Под ее руководством городу удалось за два с небольшим года с последней строчки в рейтинге финансового состояния муниципальных образований края передвинуться на третье место. То есть много положительных позитивных изменений произошло", - пояснил он свой выбор.

И это лишь подтверждает, что трудности по формированию не аппарата, а команды у Игоря Пушкарева наверняка возникнут.