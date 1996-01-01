"Единая Россия" ужесточает прием

Президиум генсовета "Единой России" на прошлой неделе одобрил созыв 29 мая конференции, на которой будет представлен проект реформирования партии.

По сведениям газеты "Коммерсант", на конференции может быть представлен жесткий вариант нового порядка приема в партию. В частности, для кандидатов будет установлен испытательный срок в полгода, необходимым станет наличие трех рекомендаций, а также прохождение двухуровневого собеседования, на котором нужно будет показать знание целей и задач партии, а также свою полезность для "Единой России".

Среди тех, кто занимает выборные должности в партии, планируется поощрять конкуренцию, а полномочия руководителей разного уровня ограничить двумя сроками, по четыре года каждый. Возможно, от кандидатов на такие должности потребуют согласия на проверку их анкетных данных и добропорядочности. Могут быть также введены периодические партийные аттестации и обмен партбилетов.

Утверждение новых принципов деятельности партии, предположительно, состоится на следующем съезде "Единой России" в ноябре.