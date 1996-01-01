Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай начал крайне опасный для России эксперимент
Пекин намерен арендовать пахотные земли в других государствах. Министерство сельского хозяйства страны разработало и на днях обнародовало соответствующую программу. Среди предполагаемых регионов экспансии называются Латинская Америка и Африка. Ранее в Китае в качестве потенциального арендодателя также рассматривалась и Россия. В частности, получили огласку планы аренды российских лесов.
Власти Китая планируют расширить свои сельскохозяйственные угодья за счет покупки или же аренды площадей у других стран. Такая инициатива Пекина вызвана нехваткой пахотных земель на территории страны, где для нужд сельского хозяйства осталось лишь 9% территории. Вся остальная площадь, по данным китайских источников, занята городами и крупными промышленными зонами.
По словам гендиректора компании "ФинЭкспертиза" Агвана МИКАЕЛЯНА, для России подобный эксперимент может быть крайне опасным. Китай - наш сосед, а регионы Сибири и Дальнего Востока крайне слабо заселены. В связи с этим передача части территорий этих регионов представителям Китая может таить в себе массу проблем, особенно в долгосрочной перспективе. Достаточно вспомнить историю с Косово - абсолютно аналогичная ситуация.
"России сегодня не настолько нужны деньги, а земля - это главный ресурс, который у нас есть. Поэтому, на мой взгляд, ставить этот ресурс под угрозу - абсолютно бессмысленно в сегодняшней ситуации", - подытожил Микаелян, пишет "Независимая газета".
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Вышли из строя