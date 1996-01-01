Китай начал крайне опасный для России эксперимент

Пекин намерен арендовать пахотные земли в других государствах. Министерство сельского хозяйства страны разработало и на днях обнародовало соответствующую программу. Среди предполагаемых регионов экспансии называются Латинская Америка и Африка. Ранее в Китае в качестве потенциального арендодателя также рассматривалась и Россия. В частности, получили огласку планы аренды российских лесов.

Власти Китая планируют расширить свои сельскохозяйственные угодья за счет покупки или же аренды площадей у других стран. Такая инициатива Пекина вызвана нехваткой пахотных земель на территории страны, где для нужд сельского хозяйства осталось лишь 9% территории. Вся остальная площадь, по данным китайских источников, занята городами и крупными промышленными зонами.

По словам гендиректора компании "ФинЭкспертиза" Агвана МИКАЕЛЯНА, для России подобный эксперимент может быть крайне опасным. Китай - наш сосед, а регионы Сибири и Дальнего Востока крайне слабо заселены. В связи с этим передача части территорий этих регионов представителям Китая может таить в себе массу проблем, особенно в долгосрочной перспективе. Достаточно вспомнить историю с Косово - абсолютно аналогичная ситуация.

"России сегодня не настолько нужны деньги, а земля - это главный ресурс, который у нас есть. Поэтому, на мой взгляд, ставить этот ресурс под угрозу - абсолютно бессмысленно в сегодняшней ситуации", - подытожил Микаелян, пишет "Независимая газета".