Полпреды не перейдут к Медведеву?

Новый президент может лишиться "смотрящих" в федеральных округах. Полпреды перейдут в подчинение к Владимиру ПУТИНУ как премьер-министру и займутся не политикой, а экономикой. Об этом стало известно "Ведомостям".

В день инаугурации Дмитрия МЕДВЕДЕВА все полпреды, как и прочие сотрудники администрации президента, подали в отставку. Это скорее всего будет использовано для того, чтобы обновить структуру полпредств и кадры, сообщил чиновник одного из федеральных министерств.