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Мэром Владивостока избран Игорь Пушкарев
Победу на выборах мэра Владивостока в первом туре одержал кандидат от "Единой России", сенатор Игорь Пушкарев. По итогам подсчета 100% бюллетеней за него проголосовали более 57,04% избирателей.
Второе место на выборах занял депутат городской Думы, президент Дальневосточного государственного технического университета Геннадий Турмов, выдвинутый КПРФ. Его поддержали 33 процента избирателей. Редактор газеты "Далекая окраина", бывший депутат краевого парламента Владимир Гильгенберг получил 6 процентов голосов, предприниматель Сергей Татарников - 1,64 процента.
Явка избирателей составила 21% .
Досрочные выборы главы администрации Владивостока были назначены в связи с отставкой мэра Владимира Николаева. 24 декабря 2007 года он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, Николаева на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. 20 февраля 2008 года приговор вступил в силу.
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