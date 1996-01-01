Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Якутия – новый отсчёт времени
Не скажешь, что прошлый год был легким для экономики Республики Саха(Якутия). Но то, что он был богат на значимые события, важные стратегические решения относительно будущего республики, - это факт.
Скажем так, внесена полная ясность по стратегическим направлениям перспективного развития республики и определены пути совместных действий федеральных, республиканских органов власти и бизнеса. В 2007-м началась реализация ряда новых проектов. Но самое главное -он стал стартовым годом реализации Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.
По существу Якутия первой в Дальневосточном федеральном округе смогла не просто взглянуть на свое будущее через призму экономически выверенных прогнозов, но и убедить федеральный центр в обоснованности своих планов, привлечь в союзники правительство, обеспечить поддержку Инвестиционного фонда РФ. Республика точно обозначила точки роста и внятно продекларировала российскому и иностранному бизнесу инвестиционные проекты, которым будет обеспечена поддержка на всех уровнях власти.
Важней всего - погода в доме
Если исходить из цифр, то очевидно, что в Республике Саха (Якутия) смогли сформировать благоприятный инвестиционный климат. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 году составили 124,6 млрд рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года и сопоставимо с суммарными инвестициями последних трех лет. Наибольший объем инвестиций направлен на строительство нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)», обустройство нефтегазовых месторождений и строительство подземных рудников по добыче алмазов.
Этот рост обеспечен не вложениями в республиканские и общероссийские проекты бюджетных средств, а значительными объемами инвестиций крупнейших российских и зарубежных компаний. Свой интерес к участию в важнейших отраслях экономики республики все больше проявляют ОАО «Атомредметзолото», ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент», ОАО «Газпром», «Стальная группа Мечел», Mitsui (Япония) и другие.
То, что этот список будет расти, не вызывает сомнения. Заявленные инфраструктурные проекты, перспективы разработки нефтегазовых, золоторудных, угольных и других месторождений привлекательны уже сами по себе. Но объективные преимущества республики вряд ли могут быть раскрыты без правильно выстроенной региональной инвестиционной политики, административной поддержки и «раскрутки» территории, в этом убеждены в Министерстве экономического развития республики. В этом году здесь планируют проведение уже пятой международной конференции «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия)» в г.Якутске. Отметим, что все предыдущие подобные мероприятия привлекали в республику гостей самого высокого уровня - руководителей крупных инвестиционных компаний, банков, промышленных холдингов.
ДосьеСкажем так, внесена полная ясность по стратегическим направлениям перспективного развития республики и определены пути совместных действий федеральных, республиканских органов власти и бизнеса. В 2007-м началась реализация ряда новых проектов. Но самое главное - он стал стартовым годом реализации Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.
По существу Якутия первой в Дальневосточном федеральном округе смогла не просто взглянуть на свое будущее через призму экономически выверенных прогнозов, но и убедить федеральный центр в обоснованности своих планов, привлечь в союзники правительство, обеспечить поддержку Инвестиционного фонда РФ. Республика точно обозначила точки роста и внятно продекларировала российскому и иностранному бизнесу инвестиционные проекты, которым будет обеспечена поддержка на всех уровнях власти.
Развитие по схеме
Якутский инвестиционный прорыв произошел на фоне формирования новой региональной политики РФ в отношении Восточной Сибири и Дальнего Востока. Региональная стратегия - Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г., которую Правительство РФ одобрило в феврале 2007 г., будет иметь определяющее значение и для всего северо-востока страны. Для ее реализации утверждены Пятилетний план социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) (на 2007-2011 гг.) и система государственных целевых программ.
ДосьеРост ВРП Республики Саха (Якутия) в 2007 году составил 102% к 2006 году на основе увеличения промышленного производства - 100,2% к 2006 году, продукции сельского хозяйства - 100,5%, строительных работ - 125%, грузооборота транспорта - 110%, объемов оказания платных услуг населению - 107,1% и розничного товарооборота - 106,8%.
Отметим, что именно в 2007 году многие важнейшие вопросы реализации стратегических проектов руководству республики удавалось решать куда оперативней, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует, с одной стороны, о готовности федерального центра воспринимать региональные проекты, с другой, и это очень важно, - о степени их проработки. В частности, в ходе своего визита в республику бывший министр экономического развития Герман ГРЕФ очень высоко оценил Схему комплексного развития производительных сил. Заявив, что это первый подобный комплексный документ на всем Дальнем Востоке, отвечающий канонам Инвестиционного фонда России. И уже во второй половине года был одобрен первый этап проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» для получения средств из Инвестфонда РФ в размере 7,8 млрд рублей. Для реализации проекта созданы Дирекция по строительству Южно-Якутского каскада ГЭС и Дирекция по строительству Эльконского горно-обогатительного комбината, начато строительство Инаглинского угольного комплекса. Предприятия, которые появятся в Западной и Южной Якутии, должны создать порядка 27 тысяч рабочих мест, прежде всего для местных жителей.
Вообще же Якутия в прошлом году, да и в этом тоже, принимала председателя федерального правительства, первых вице-премьеров, здесь побывали практически все ключевые для региона министры. Это свидетельство масштабности тех задач, которые предстоит решать на территории Якутии в ближайшие годы, и их значимости для формирования нового геополитического лица Дальневосточного региона в целом.
Расписание на год
В этом году Республика Саха (Якутия) настроена закрепить прошлогодний инвестиционный успех. Очевидно, что такого роста объема инвестиций уже не будет, но теперь эта поступательная динамика должна приобрести стабильность - по прогнозу социально-экономического развития республики инвестиции в основной капитал должны вырасти до 161 млрд рублей (118% к 2007 году).
Будет сделан упор на инфраструктурные проекты. За счет средств, вырученных от продажи государственных активов, будет финансироваться строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, автодорог, сетей энергоснабжения, объектов газификации населенных пунктов.
За счет средств частных инвесторов и Инвестиционного фонда РФ будет ускоренными темпами вестись проектирование объектов инфраструктуры и промышленности по проекту «Комплексное развитие Южной Якутии».
Республика планирует внести в качестве заявки на получение государственной поддержки из средств Инвестиционного фонда РФ проект «Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района». Также объявлен конкурс на разработку заявки по проекту «Комплексное развитие Западной Якутии», планируемой к внесению в 2009 г.
Неизменной остается задача, которую Якутия успешно решает уже не первый год, - это повышение инвестиционной привлекательности и кредитного рейтинга республики. Именно эти нематериальные активы становятся определяющими в диалоге с частными инвесторами. Ведь на один вложенный государством рубль здесь планируют 3-5 рублей частных инвестиций. В июне здесь ждут всех заинтересованных в инвестиционном сотрудничестве в Якутске на V международную конференцию «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия)».
- Сегодня Якутия находится на новом витке истории и вновь выступает в роли форпоста, но уже экономического развития и катализатора интеграционных процессов на Дальнем Востоке, - считает президент РС(Я) Вячеслав ШТЫРОВ. - С 2007 года здесь начался новый отсчет времени для Республики Саха (Якутия) и всего Дальнего Востока страны, заданный Президентом РФ.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО