Якутия – новый отсчёт времени

Не скажешь, что прошлый год был легким для экономики Республики Саха(Якутия). Но то, что он был богат на значимые события, важные стратегические решения относительно будущего республики, - это факт.

Скажем так, внесена полная ясность по стратегическим направлениям перспективного развития республики и определены пути совместных действий федеральных, республиканских органов власти и бизнеса. В 2007-м началась реализация ряда новых проектов. Но самое главное -он стал стартовым годом реализации Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.

По существу Якутия первой в Дальневосточном федеральном округе смогла не просто взглянуть на свое будущее через призму экономически выверенных прогнозов, но и убедить федеральный центр в обоснованности своих планов, привлечь в союзники правительство, обеспечить поддержку Инвестиционного фонда РФ. Республика точно обозначила точки роста и внятно продекларировала российскому и иностранному бизнесу инвестиционные проекты, которым будет обеспечена поддержка на всех уровнях власти.

Важней всего - погода в доме

Если исходить из цифр, то очевидно, что в Республике Саха (Якутия) смогли сформировать благоприятный инвестиционный климат. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 году составили 124,6 млрд рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года и сопоставимо с суммарными инвестициями последних трех лет. Наибольший объем инвестиций направлен на строительство нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)», обустройство нефтегазовых месторождений и строительство подземных рудников по добыче алмазов.

Этот рост обеспечен не вложениями в республиканские и общероссийские проекты бюджетных средств, а значительными объемами инвестиций крупнейших российских и зарубежных компаний. Свой интерес к участию в важнейших отраслях экономики республики все больше проявляют ОАО «Атомредметзолото», ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент», ОАО «Газпром», «Стальная группа Мечел», Mitsui (Япония) и другие.

То, что этот список будет расти, не вызывает сомнения. Заявленные инфраструктурные проекты, перспективы разработки нефтегазовых, золоторудных, угольных и других месторождений привлекательны уже сами по себе. Но объективные преимущества республики вряд ли могут быть раскрыты без правильно выстроенной региональной инвестиционной политики, административной поддержки и «раскрутки» территории, в этом убеждены в Министерстве экономического развития республики. В этом году здесь планируют проведение уже пятой международной конференции «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия)» в г.Якутске. Отметим, что все предыдущие подобные мероприятия привлекали в республику гостей самого высокого уровня - руководителей крупных инвестиционных компаний, банков, промышленных холдингов.

Досье Скажем так, внесена полная ясность по стратегическим направлениям перспективного развития республики и определены пути совместных действий федеральных, республиканских органов власти и бизнеса. В 2007-м началась реализация ряда новых проектов. Но самое главное - он стал стартовым годом реализации Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.

По существу Якутия первой в Дальневосточном федеральном округе смогла не просто взглянуть на свое будущее через призму экономически выверенных прогнозов, но и убедить федеральный центр в обоснованности своих планов, привлечь в союзники правительство, обеспечить поддержку Инвестиционного фонда РФ. Республика точно обозначила точки роста и внятно продекларировала российскому и иностранному бизнесу инвестиционные проекты, которым будет обеспечена поддержка на всех уровнях власти.

Развитие по схеме

Якутский инвестиционный прорыв произошел на фоне формирования новой региональной политики РФ в отношении Восточной Сибири и Дальнего Востока. Региональная стратегия - Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г., которую Правительство РФ одобрило в феврале 2007 г., будет иметь определяющее значение и для всего северо-востока страны. Для ее реализации утверждены Пятилетний план социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) (на 2007-2011 гг.) и система государственных целевых программ.

Досье Рост ВРП Республики Саха (Якутия) в 2007 году составил 102% к 2006 году на основе увеличения промышленного производства - 100,2% к 2006 году, продукции сельского хозяйства - 100,5%, строительных работ - 125%, грузооборота транспорта - 110%, объемов оказания платных услуг населению - 107,1% и розничного товарооборота - 106,8%.

Отметим, что именно в 2007 году многие важнейшие вопросы реализации стратегических проектов руководству республики удавалось решать куда оперативней, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует, с одной стороны, о готовности федерального центра воспринимать региональные проекты, с другой, и это очень важно, - о степени их проработки. В частности, в ходе своего визита в республику бывший министр экономического развития Герман ГРЕФ очень высоко оценил Схему комплексного развития производительных сил. Заявив, что это первый подобный комплексный документ на всем Дальнем Востоке, отвечающий канонам Инвестиционного фонда России. И уже во второй половине года был одобрен первый этап проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» для получения средств из Инвестфонда РФ в размере 7,8 млрд рублей. Для реализации проекта созданы Дирекция по строительству Южно-Якутского каскада ГЭС и Дирекция по строительству Эльконского горно-обогатительного комбината, начато строительство Инаглинского угольного комплекса. Предприятия, которые появятся в Западной и Южной Якутии, должны создать порядка 27 тысяч рабочих мест, прежде всего для местных жителей.

Вообще же Якутия в прошлом году, да и в этом тоже, принимала председателя федерального правительства, первых вице-премьеров, здесь побывали практически все ключевые для региона министры. Это свидетельство масштабности тех задач, которые предстоит решать на территории Якутии в ближайшие годы, и их значимости для формирования нового геополитического лица Дальневосточного региона в целом.

Расписание на год

В этом году Республика Саха (Якутия) настроена закрепить прошлогодний инвестиционный успех. Очевидно, что такого роста объема инвестиций уже не будет, но теперь эта поступательная динамика должна приобрести стабильность - по прогнозу социально-экономического развития республики инвестиции в основной капитал должны вырасти до 161 млрд рублей (118% к 2007 году).

Будет сделан упор на инфраструктурные проекты. За счет средств, вырученных от продажи государственных активов, будет финансироваться строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, автодорог, сетей энергоснабжения, объектов газификации населенных пунктов.

За счет средств частных инвесторов и Инвестиционного фонда РФ будет ускоренными темпами вестись проектирование объектов инфраструктуры и промышленности по проекту «Комплексное развитие Южной Якутии».

Республика планирует внести в качестве заявки на получение государственной поддержки из средств Инвестиционного фонда РФ проект «Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района». Также объявлен конкурс на разработку заявки по проекту «Комплексное развитие Западной Якутии», планируемой к внесению в 2009 г.

Неизменной остается задача, которую Якутия успешно решает уже не первый год, - это повышение инвестиционной привлекательности и кредитного рейтинга республики. Именно эти нематериальные активы становятся определяющими в диалоге с частными инвесторами. Ведь на один вложенный государством рубль здесь планируют 3-5 рублей частных инвестиций. В июне здесь ждут всех заинтересованных в инвестиционном сотрудничестве в Якутске на V международную конференцию «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия)».

- Сегодня Якутия находится на новом витке истории и вновь выступает в роли форпоста, но уже экономического развития и катализатора интеграционных процессов на Дальнем Востоке, - считает президент РС(Я) Вячеслав ШТЫРОВ. - С 2007 года здесь начался новый отсчет времени для Республики Саха (Якутия) и всего Дальнего Востока страны, заданный Президентом РФ.