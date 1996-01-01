Сахалинцы должны жить в комфортных условиях

20 февраля в Южно-Сахалинске состоялось заседание Центра социально-консервативной политики. Открывая его, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН выступил с речью, которая была воспринята как программная. Она основывалась на тех направлениях развития страны, которые были заданы накануне Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в программной речи на расширенном заседании Государственного совета 8 февраля и в выступлении первого вице-премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА на V экономическом форуме «Россия 2008-2020. Управление ростом» в Красноярске.

Александр Хорошавин определил в своем выступлении те задачи, которые в соответствии с представленной стратегией и тактикой развития России стоят перед сахалинцами и курильчанами. Особо губернатор выделил несколько моментов, имеющих, на его взгляд, принципиальное значение, подчеркнув, что «в нашей работе мы должны руководствоваться развитием главной идеи, которую можно сформулировать как «НАШ ПРОЕКТ «САХАЛИН - КУРИЛЫ».

Об ИНСТИТУТАХ

- События последних месяцев свидетельствуют о том, что федеральный центр выступает за переход к новому этапу региональной политики, направленному на обеспечение не формального, а фактического равноправия субъектов Российской Федерации. Равноправия, позволяющего каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни людей, комплексного развития и диверсификации экономики территории. В тесной увязке с общей концепцией развития страны к середине текущего года будет сформирована Стратегия развития российского Дальнего Востока на период до 2025 г. Наша задача - обеспечить синхронизацию действий Сахалинской области и федерального центра и добиться тем самым максимального синергетического эффекта, - отметил Александр Хорошавин.

В числе основных мер островные власти предлагают возвратиться к первоначальному распределению роялти, платы за добычу полезных ископаемых на территории региона. Сегодня в области остается только 5% от добычи нефти и ничего - от добычи газа. Необходимо вернуться к соотношению 60% на 40% в пользу области, как это было изначально прописано в законе «О недрах». Это даст области ежегодно 6-7 млрд рублей дополнительных доходов. Обосновывается создание на территории региона газохимического комплекса и осуществление газификации объектов энергетики и ЖКХ, совершенствование федерального законодательства о рыболовстве, стимулирование рыборазведения, создание рыбной биржи и развитие Невельского морского рыбного порта, а также рассмотрение возможности создания на территории Сахалинской области особой экономической зоны.

Далее губернатор Сахалинской области остановился и на других стратегических моментах.

- Очень важно минимизировать риск неэффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов. Именно поэтому в рамках Стратегии развития Сахалинской области одной из целей ставится повышение эффективности деятельности областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Среди задач, которые предстоит решить в самое ближайшее время, сахалинский губернатор отметил оптимизацию системы управления на региональном и местном уровнях, усовершенствование бюджетного процесса и управления государственным имуществом, формирование стратегического партнерства власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества.

- Важнейшим направлением нашей работы станет реализация административной реформы, которая обеспечит выполнение задач, поставленных перед нами Президентом России Владимиром Путиным, - подчеркнул губернатор. - Уже в текущем году каждый 4-й орган исполнительной власти Сахалинской области обязан будет внедрить административные регламенты практически для всех административных процессов. Не менее четверти органов власти должны ввести в практику своей работы составление и представление администрации области докладов о результатах и основных направлениях деятельности.Будет продолжена работа и по кадровому обновлению органов власти.

Администрация Сахалинской области, исходя из тех возможностей, которыми располагает, и тех полномочий, которые на нее возложены, примет меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности на территории региона. Разработка пакета возможных решений уже ведется.

Об ИНФРАСТРУКТУРЕ

С развитием транспортной и инженерной инфраструктуры администрация связывает создание привлекательных условий для жизни и ведения бизнеса в регионе. В рамках готовящейся федеральной программы «Развитие транспорта на 2010-2015 годы» ставится вопрос о завершении строительства всей автодороги, связывающей юг и север Сахалина. Одной из главных инфраструктурных задач, стоящих перед Сахалинской областью, губернатор назвал строительство постоянного транспортного перехода материк-Сахалин.

- Рассматривая тему «инфраструктуры», мы должны уделять самое пристальное внимание строительству жилья. К 2010 году его объемы должны достичь уровня 200 тыс. кв. м в год. Далее - выполнение задачи, поставленной президентом, о строительстве не менее 1 кв. метра жилья на человека в год, - подчеркнул Александр Хорошавин. - Особое внимание будет уделено проблемам капитального ремонта жилья, а также ликвидации ветхого и аварийного жилья. Запланировано строительство новых детских садов, школ, спортивных сооружений, объектов здравоохранения и культуры.

Губернатор также сообщил, что в рамках приоритетных национальных проектов по развитию здравоохранения и образования за последние два года реализовано много мероприятий, которые значительно улучшили существующую ситуацию. И все же, по данным социологических исследований, доля опрошенных жителей Сахалинской области, которых удовлетворяло в 2007 г. качество и доступность предоставляемых образовательных услуг, составила 42%. И только каждый 3-й житель Сахалинской области доволен качеством и доступностью медицинских услуг.

Александр Хорошавин поставил цель добиться, чтобы к 2010 году не менее половины населения были довольны этими услугами. В этой связи он считает, что интеллектуальный ресурс ЦСКП должен своими экспертными оценками помочь снизить имеющиеся риски, дать необходимые разъяснения и предложения по совершенствованию механизмов реализации новой системы. Этого как раз и не хватало при разработке и введении в действие закона о монетизации льгот.

- В целом на среднесрочный период мы должны иметь следующие результаты по региону: ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться к 2010 году на два года и составить примерно 66 лет, рождаемость на 1000 жителей достичь 12 детей, должна сократиться смертность. По нашим оценкам, к 2011 году область должна выйти на «0» в балансе рождаемость-смертность, а затем уйти в положительную динамику. Среднемесячная начисленная заработная плата к 2010 году должна увеличиться не менее чем на 30% к уровню 2007 года. Обращу внимание - это за минусом инфляции,- заявил губернатор.

По его глубокому убеждению достижение этих и других намеченных ориентиров возможно только на основе решения задачи, которую Дмитрий Медведев на форуме в Красноярске обозначил как «Инновации».

Об ИННОВАЦИЯХ

Для экономики Сахалинской области инновации - это, прежде всего, глубокая переработка всех добываемых природных и водно-биологических ресурсов, отметил Александр Хорошавин.

- В этой связи замечу, что в планах Министерства природных ресурсов провести в этом году инвестиционный конкурс на право добычи углеводородов по проекту «Сахалин-3». Главное отличие инвестиционного конкурса от аукциона в том, что победитель конкурса обязан обеспечить не только добычу, но и переработку сырья, что чрезвычайно важно. Диверсификация экономики, переход от сырьевого типа к промышленно-производственной площадке становится единственно возможным сценарием обеспечения устойчивого роста региона, - убежден губернатор.

В рамках развития нефтегазового сектора есть огромное поле для внедрения инновационных технологий, связанных как с добычей углеводородов, так и с оказанием сервисных услуг. Эта тема перспективна в отношении не только сахалинских шельфовых проектов, но и проектов, связанных с шельфом Камчатки и Магадана. В этой ситуации, по мнению Александра Хорошавина, предстоит еще многое сделать в части формирования взаимосвязанных производств: от подготовки кадров и проведения геологоразведочных работ до создания перерабатывающих предприятий и развития маркетинговых служб.

Для области важно также поступательное развитие традиционных отраслей экономики - рыбохозяйственного и лесопромышленного комплекса. В сфере лесного хозяйства соответствующему департаменту уже поручено заниматься подготовкой технического задания и документации для проведения конкурса на разработку Стратегии развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года, а также формированием пакета приоритетных инвестиционных проектов.

Сахалинской области необходимо разработать мероприятия по созданию условий, способствующих полному освоению выделяемых квот на вылов тихоокеанских лососей и увеличению объемов переработки рыбы-сырца на береговых предприятиях. Готовятся предложения по упрощению процедур надзора и контроля за рыбопромысловыми судами.

Говоря об инновациях в социальной сфере, губернатор отметил:

- Без разработки и внедрения инноваций невозможно развитие социальной сферы. Об этом достаточно подробно говорилось в выступлениях руководителей страны. Главный, на мой взгляд, смысл сказанного заключается в том, что переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека - это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет.

Об ИНВЕСТИЦИЯХ

Развивая мысль о еще одной составной части экономической политики, озвученной Дмитрием Медведевым, - «Инвестициях», Александр Хорошавин отметил:

- Формирование инвестиционной привлекательности Сахалинской области - это также одна из наших насущных задач. К числу мер, которые мы реализуем в период до 2010 года, относятся: разработка и принятие областного закона об инвестиционной деятельности, в рамках которого мы систематизируем «правила игры» в инвестиционной сфере; формирование пакета мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности. К числу таких мер будет отнесено формирование банка данных об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, продвижение приоритетных проектов в рамках выставок и ярмарок, включая международные форумы.

В рамках финансовых механизмов мы будем продолжать субсидирование части процентных ставок по инвестиционным кредитам и части лизинговых платежей по договорам лизинга. Этот инструмент уже доказал свою эффективность. В 2007 г. мы затратили на эту статью расходов 28 млн руб., благодаря чему бизнес привлек в экономику около 1,5 млрд руб.

Администрация области будет заниматься и более глобальными проектами, связанными с привлечением инвестиций. Это и формирование привлекательного имиджа Сахалинской области, и подготовка к присвоению инвестиционного рейтинга, и, наконец, проработка возможностей стимулирования регионального развития с привлечением таких институтов развития, как Инвестиционный Фонд, Банк развития, особые экономические зоны, механизмы частно-государственного партнерства, сотрудничество с государственными корпорациями.

- Нам необходимо преодолеть инерцию «сырьевого» стиля мышления, положить конец «островному» изоляционистскому мировоззрению наших людей, - подчеркнул губернатор. - Одна из важнейших задач, которую мы намерены решать совместно с ЦСКП, - формирование думающей, адекватной элиты нашего общества. Нам нужна элита, которая будет слышать людей, которая сможет брать на себя ответственность за принимаемые решения. Это должны быть те, кому поверят и за кем пойдут жители Сахалинской области.