Сегодня Китай не претендует ни на один метр территории России

16 мая исполняется 150 лет со дня подписания знаменитого Айгунского договора о переходе к России левобережья Амура, до сих пор являющегося юридическим обоснованием принадлежности к России огромных территорий современного Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Начало было трудным

Территория нынешнего ДФО в основном заселялась россиянами по северу - именно здесь появились первые форпосты: Анадырь, Якутск, Николаевск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский. Освоение края проходило по следующей схеме: вольные казаки приходили к тобольскому воеводе, обязанному регулярно отсылать дань из Сибири в Москву, и предлагали ему свои услуги. Взамен они получали оружие и деньги на строительство судов. А дальше - как повезет. Имена тех, кому повезло, сегодня можно увидеть на карте Дальнего Востока: Поярков, Хабаров, Дежнев…

Двигаясь на восток, добровольцы собирали дань, возвращались, отдавали казне положенное и шли обратно. Со временем казаки вышли к Амуру и стали сплавляться на восток уже по нему. Но тут они натолкнулись на сопротивление Китая, располагавшего укреплениями по правому берегу реки и собиравшего дань с берега левого. Русские начали испытывать трудности, вплоть до того, что не могли сойти на берег. На плотах начинался голод, и приходилось питаться трупами убитых и запасливо сохраняемых на плотах дауров. (Когда я обнародовал этот факт в книге "Дальний восток России сегодня", написанной на заказ для Тайбэйского университета, оттуда попросили документально подтвердить сказанное. На что я выслал "отписки землепроходцев", официально издающиеся у нас до сих пор. - Прим. авт.)

Казаки были народом отчаянным, и, не смотря ни на что, количество русских в Приамурье увеличивалось - они даже стали основывать поселения на китайском берегу. Начались вооруженные конфликты, в которых порой применялись правительственные войска Поднебесной. Некоторые русские поселения держали осаду годами!

Крымская война 1856 года и необходимость защиты северного тихоокеанского побережья от англичан и французов вызвали необходимость посылки на Дальний Восток правительственных войск России. Проще всего это было сделать по Амуру. Но всякий раз на это требовалось разрешение Китая. Вопрос урегулирования отношений по этой реке встал на повестку дня. Но Китай считал саму реку и все прилегающие к ней территории своими и на переговоры не шел. Помогли русским все те же французы и англичане.

В то время население Китая было поголовно поражено наркоманией. "Начиная с чиновного сословия правительственных учреждений, вплоть до хозяев мастерских и лавок, актеров и слуг, а также женщин, буддийских монахов и даосских проповедников - все среди белого дня курят опиум, приобретают трубки и все принадлежности для курения опиума", - докладывали императору. И этому способствовали англичане и французы, наладившие торговлю опиумом, употребление которого в Китае все же было под официальным запретом. Везли они его судами из Индии. Светлые головы китайской элиты воспротивились этой торговле, начали изымать опиум и жечь его принародно. Тогда европейцы объявили Китаю войну. Объединенные силы высадились на побережье и начали наступление на столицу Китая Пекин. Само существование имперской власти стало под угрозой.

Россия не могла не воспользоваться моментом и предложила Китаю союз, свое посредничество в утихомиривании иностранцев взамен за Амур. Китайцы согласились.

Союз был вынужденным

16 мая 1858 года в городе Хэйхэ главноначальствующий над всеми губерниями Восточной Сибири Николай Муравьев и амурский главнокомандуюший И Шань "по общему согласию, ради взаимной дружбы, для пользы их подданных и для охранения от иностранцев" подписали так называемый Айгунский договор. (Айгунь - старое название Хэйхэ). По договору левый берег Амура до морского устья отходил России, правый до реки Уссури - Китаю. По Амуру, Сунгари и Уссури имели право плавать только суда этих государств. Статья союза против иностранцев была тайной и в России не афишировалась. Согласно договоренности, Россия оказала давление на англо-французскую коалицию и власть китайского императора была сохранена.

По договору Россия получила 600 000 км2 - часть Читинской области, Республики Саха, Хабаровского края, Амурскую область, ЕАО, Магаданскую область.

В процессе 6-дневных переговоров обе стороны все же не пришли к соглашению о границе по Уссури и далее до моря. Китайцы мотивировали это тем, что в Уссурийском крае имеются земли родоначальников правящей маньчжурской династии и они не вправе решать этот вопрос. Действительно, земли нынешнего Приморья были заповедными: например, "в том месте, где Сучан впадает в море, есть две одинаковых скалы, - повествовали китайские хроники. - Та, что ближе к морю, называется Большая женская грудь, а та, что на берегу реки - Вторая женская грудь. У второй есть большая кумирня в честь бога стихий Лунване. Боги наделили гору чудной силой исцелять болезни". Сюда специально ездили из Китая высокопоставленные сановники. Так, например, принц Ваняньский заболел глазами, приехал к горе (ныне скалы Сестра и Брат под Находкой), совершил обряд и получил избавление.

Тогда было принято следующее решение: "от реки Уссури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Российского государств".

Когда Айгунский договор ратифицировали, Александр II написал на его тексте: "Лучшего мы желать не можем".

Управление было совместным

Таким образом создалась уникальная ситуация, по которой два с половиной года Приморье находилось под совместным управлением двух государств - Китая и России. Именно в это время и были основаны почти все те населенные пункты, которые теперь являются основой инфраструктуры Приморского края.

В это время здесь проживало 3 тысячи китайцев, в основном охотников, золотоискателей, сборщиков женьшеня, беглых, сосланных. Такое ничтожное количество населения объясняется следующей причиной: маньчжуры, правившие Китаем, считали эти земли своими родовыми поместьями и запрещали китайцам (ханьцам) селиться здесь и в провинции Хэйлунцзян. Отмена запрета произошла только в 1878 году, но Приморье к тому времени уже давно было под юрисдикцией России. Органы китайской власти в Приморье не создавались и руководство находившимися здесь подданными происходило из Хунчуня, основанного еще в XV веке. Периодически оттуда наезжали сборщики налогов и полицейские чиновники. Русские же сразу приступили к освоению территории. Уже в 1858 году здесь появился русский военный пост Ольга. К моменту официального включения Приморья в состав России в 1860 году здесь проживало 3399 русских и 1500 китайцев соответственно.

Русские начали активно исследовать край. Для снятия карты была снаряжена Уссурийская экспедиция Будогосского, Венюков установил крест на берегу моря у бухты Владимира, а сам губернатор Муравьев-Амурский погрузил свой штаб на судно "Америка" и принялся бороздить окрестные воды. В 1859 на карте Приморья появился Турий Рог - пост с избой, баней и амбаром. На берег бухты Золотой Рог сгрузили 2160 штук патронов, 31 человека, 2 лошадей и быков и основали пост Владивосток.

"Куда ни взглянешь, всюду благодатные, привольные места; так и кажется, что здесь поместятся миллионы людей, возделают эти раздольные степи и поставят они хлеба и сена на целый мир. Но когда еще это сбудется", - писали современники. Эти чаяния так никогда и не сбылись, но русские в Приморье укрепились прочно. Не в пример китайцам, которые могли делать то же самое. Просто у них не доходили руки - Китай был занят своими внутренними проблемами: у них началась новая война с англо-французской коалицией, которая все же захватила Пекин. Император бежал. Россия опять воспользовалась этим, пообещав союз Китаю и очередное посредничество. Китай согласился, и 2 ноября 1860 г. был подписан очередной договор (Пекинский), по которому совместное управление Приморьем упразднялось и край отошел к России. Но вернемся немного в прошлое.

В 1859 году император Китая заявил русским, что ратификация Айгунского договора была ошибкой, которую он совершил потому, что, "любя все живое, не хотел, чтобы простой народ Русского государства терпел лишения и стеснения, и дал пустые земли по левому берегу Амура для житья бесприютному народу". В реальности же прямая угроза иностранцев Пекину не без помощи России миновала и Китай почувствовал силу. Но было уже поздно. В 1860 году в Приморье уже появились Раздольное, Посьет, Новинка и Владивосток. С 1860 по 1890 годы в Приморье по суше пришли 862 семьи. По морю пошли переселенцы, в основном из Одессы. О местах их прежней жизни напоминает сегодня карта Приморья: Владимировка, Черниговка и т.д. Как вспоминали первопоселенцы, они ехали на край света, где правит дьявол, и, готовясь к неминуемой смерти, в последние дни предавались всем видам порока и пьянства. Умирать - так с музыкой.

Полтора столетия спустя

Практически с момента подписания до сего дня Айгунский договор в Китае считается неравноправным, подписанным под давлением обстоятельств, а значит, несправедливым и требующим пересмотра. Однако официально результаты договора приняты, и вопрос его пересмотра снят с повестки дня. Сделал это Дэн Сяопин. В 1989 году на встрече с Горбачевым в Пекине Дэн сам предложил "закрыть прошлое, открыть будущее". Он коснулся Айгунского договора и обозначил свою позицию - объявил, что по неравноправным договорам к России отошли 1,5 млн км2 китайской территории. Но сказал: "Будем считать, что я высказался и забыл сказанное. И коснулся этого вопроса, чтобы поставить точку. Пусть ветер сдует эти вопросы и после нашей встречи мы уже не будем возвращаться к этой теме. Будем считать, что с прошлым покончено". С прошлым действительно покончено. Границы, определенные Айгунским договором, официально признаны обоими государствами и пересмотру не подлежат. Летом 2005 года Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала Дополнительное соглашение, окончательно определяющее нынешнее состояние границы. Сегодня Китай не претендует ни на один метр территории Российской Федерации.

Но остается историческая память: в школьных учебниках 600 000 км2 до сих пор определяются как незаконно занятые Россией в 1858 году; все 150 000 туристов, посещающие Владивосток каждый год, в один голос говорят, что приехали посмотреть на часть своей родины. Интересно, что на всех картах России, издающихся в Китае, малые острова Курильской гряды выкрашены в "японский" цвет и в скобках указано: захвачены Россией. Все это так. Но это не говорит о том, что Китай вправе или собирается предпринимать какие-либо действия по пересмотру Айгуньского договора. Тем не менее каждый четвертый житель ДФО боится этого. А у страха глаза велики, но от этого нужно избавляться. Жить в страхе нельзя, а память все равно не стереть.