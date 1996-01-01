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Нефтяная кубышка России грозит растаять сама по себе
Россия заработала с февраля по апрель 2008 года еще один миллиард нефтедолларов. Об этом свидетельствуют последние данные Минфина, который отчитался о доходах от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, сообщают "ФК-Новости".
Как известно, эти два фонда приняли эстафету у Стабилизационного фонда и были задуманы как раз для более эффективного, хотя и более рискованного управления "лишними деньгами". И сама по себе заработанная сумма вроде бы должна радовать, если бы не два "но". Первое - при более низких ценах на нефть за 2007 год Стабфонд дал доход в 9 миллиардов, а при нынешних темпах вряд ли удастся заработать больше пяти, второе - если считать по курсу доллара, резервные фонды вообще сработали "в минус".
Похоже, не зря говорится, если деньги не работают, лучше их просто тратить. Вот если бы мы это еще умели.
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