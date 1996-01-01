Владимир Путин попал в ТОП-сотню

Американский журнал Time включил Президента России Владимир ПУТИНА в список ста самых влиятельных людей планеты наряду с кумиром американских подростков, 15-летней певицей и актрисой Майли САЙРУС, сообщает агентство Reuters.

В ежегодный рейтинг, который составляется уже в пятый раз, попадают главы государств, ведущие политики, звезды шоу-бизнеса, знаменитые актеры и спортсмены. В этом году в нем оказались представители 23 стран. С действующим президентом России в рейтинге 2008 года соседствуют председатель КНР Ху ЦЗИНЬТАО, духовный лидер Тибета ДАЛАЙ-ЛАМА XIV, мэр Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ и австралийский медиамагнат Руперт МЕРДОК.