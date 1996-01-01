Хватит пороть еврогорячку?!

"Потрясающий город! Моя последняя деловая встреча началась в 2 часа утра", - удивлялся мой сосед по рейсу Москва-Париж, французский бизнесмен, который не скупился на похвалы новому российскому эльдорадо.

И он был не одинок в своем восхищении: журналист из крупной французской медиагруппы, создавший радиостанцию, которая вскоре стала второй по популярности в Москве; предприниматель, занимающийся строительством и открывающий при каждом приезде в страну новые возможности для бизнеса в Сибири, сколько подобных им людей испытали потрясение, увидев, насколько отличается их изначальное представление о России, которую у нас постоянно рисуют в черном цвете, от того, что она представляет на самом деле: неисчерпаемый потенциал, широкие возможности, открывающиеся перед иностранными инвесторами, энергичность российских предпринимателей, благожелательное отношение к французам - отзвук старинной российско-французской дружбы, о которой сегодня позабыли политики.

Многие из наших властителей общественного мнения используют любой предлог для критики Москвы: подавление исламского терроризма, которое иначе как беспощадным не называют, чеченского или какого-либо еще; роль мафии в жизни страны; образ молодежи, несколько разнузданной и пристрастившейся к наркотикам; а венчает все это образ диктатора ПУТИНА, рефрен, повторявшийся до бесконечности по случаю выборов "преемника" МЕДВЕДЕВА (найдите такого диктатора, который бы добровольно отказался от власти). Поразительный град упреков в адрес народа, который совершенно очевидно поддерживает политику г-на Путина (он за восемь лет увеличил покупательную способность в шесть раз) и, судя по всему, готов не щадить себя ради процветания "родины-матери", короче говоря, народа, который себя не презирает - неужели его можно в этом упрекнуть?

Россия обладает одними из самых крупных в мире залежей природных ископаемых, она - самая большая страна на планете (ее полезная площадь увеличивается по мере развития технологий, а также таяния льдов северных морей). И в то время, когда она могла бы сыграть роль "легкого" для ослабленной Европы, лишенной перспектив, все более зависимой от поставок необходимого сырья; в то время, когда восточная часть нашего континента обладает тем, в чем нуждается его западная часть, и наоборот; одним словом, в то время, когда самым естественным шагом было бы развитие сотрудничества в самых разнообразных областях (в том числе в политике и культуре), общественному мнению не дают избавиться от пагубных предрассудков.

Именно в этих целях один журнал после президентских выборов в России посвятил номер "новой российской угрозе". Создается впечатление, что определенные круги свято верили в то, что эти выборы дестабилизировали правящую команду России и вернули нашего соседа в хаос ельцинской эпохи, "демократической" для Запада, но презираемой россиянами. Однако нельзя отрицать тот факт, что Ельцин и его парни со штатовским образованием принесли немалую пользу нашим американским друзьям...

Впрочем, западная демократическая страна, которая превращает свои предвыборные президентские кампании в выкачивание "пожертвований" и наплевательски относится к результатам народных референдумов, не имеет право читать нравоучения, тем более стране, чей "демократический" эксперимент не увенчался успехом, у которой есть свои традиции и свой путь и которая не собирается изменять своим убеждениям.

По всей видимости, очерняя Россию, Вашингтон и НАТО надеются оттеснить на обочину страну, которая может, если выправит ситуацию с демографией (одна из целей "ультранационалиста" Путина), стать одной из ведущих мировых держав. Они хотят изолировать этого обладающего огромным потенциалом соседа Западной Европы, чтобы было легче его контролировать. Разделяй и властвуй - этот имперский принцип нам всем хорошо знаком. И все же не может не огорчать тот факт, что "элиты", или, вернее, европейские олигархи, попадаются в эту ловушку. Кроме того, брюссельские геостратеги не желают признавать роль, которую играет православная составляющая на нашем континенте, примером чему, помимо заказной русофобии, служит удивительная история с независимостью Косово, где Брюссель, не колеблясь, разыгрывает мусульманскую карту.

Ставки безумно высоки: только представьте себе "великую Европу", протянувшуюся от Бреста (имеется в виду город во Франции. - Прим. пер.) до Владивостока, включающую Сибирь, которая уж точно не менее европейская, чем Турция; Европу, где наши государства, предприятия и народы будут свободны от бюрократических пут старого Евросоюза и смогут свободно заниматься ее развитием, к чему, собственно, и призывают наши российские партнеры.

К тому же, если сидящая на игле атлантизма Европа не восстановит свое единство, не обретет независимость, не поймет, в чем перед лицом истинных угроз состоят ее интересы в долгосрочной перспективе, если мы не осознаем, что Россия в XXI веке является нашим лучшим козырем, эта страна станет искать других союзников. Достаточно послушать рассказы тех, кто путешествовал на поезде Москва-Пекин, увидеть крупные сибирские города, куда вкладывают огромные деньги китайцы, японцы или арабы, изучить программы сильно недооцененной Шанхайской организации сотрудничества (в которую входят Китай, Россия, республики Центральной Азии и Иран), чтобы прийти к выводу, что Европа в целом и Франция, в частности, должны как можно скорее осознать, какой державе суждено в будущем стать движущей силой мира.

Франция могла бы встать во главе обновления Европы: не случайно российское правительство выбрало Париж, чтобы открыть там крупный Центр по сотрудничеству в Европе (имеется в виду фонд "Институт демократии и сотрудничества" - Прим. пер.), директором которого назначена известный политик Наталья НАРОЧНИЦКАЯ, автор потрясающей книги "За что и с кем мы воевали?". В этой книге она очень своевременно напоминает, что в XX веке российский народ дважды спасал Францию от немецкого империализма. Опять память о прошлом формирует будущее. Франция должна незамедлительно определить свой политический курс, ибо мир ждать нас не будет.