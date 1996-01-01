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В Дальнегорске доступное жилье ищут среди брошенного
Мэр Дальнегорска Григорий КРУТИКОВ намерен решать проблему брошенного жилья в северном городе. Таких квартир здесь около 500. Первые две квартиры через суд уже возвращены в муниципальную собственность.
В горадминистрации расширен юридический отдел, в том числе для того, чтобы было кому заняться брошенным жильем. Вернувшись в муниципальную собственность, квартиры будут передаваться очередникам, люди будут восстанавливать их за свой счет. В планах - освободить общежитие в центре города: людям предоставят жилье в другом общежитии, а здание приведут в порядок.
Мозолит глаза и другая, оставшаяся бесхозной муниципальная собственность. Например, фундаментом, который лет 15 "украшает" центр города. Он принадлежит частнику, но там давно ничего не строится. По мнению мэра, такие объекты надо передавать другим людям, которые смогут использовать их с пользой для города.
Больной вопрос - полная электрификация с. Черемшаны, в которую когда-то уже было вложено городской властью 3 млн руб. Но цена вопроса - 4,8 млн. Григорий Крутиков полагает, что помочь с софинансированием тут должен край. Письмо в адрес губернатора уже отправлено. Электроэнергия придет в дома постоянных жителей села, а дачникам надо будет самим прокладывать себе свет от общей ЛЭП.
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