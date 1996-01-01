Рейтинг для мэров городов русских

Владимир ПУТИН подписал 28 апреля Указ "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов". Его можно найти на официальном сайте Президента РФ.

В справке к указу сообщается, что введение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления - логическое продолжение той работы, которая уже проводится по оценке органов власти субъектов РФ. При этом, как и при оценке эффективности органов исполнительной власти регионов, получившей название "рейтинг губернаторов", основное внимание уделено показателям, которые в основном зависят от деятельности местных властей и характеризуют качество жизни населения, степень внедрения новых методов и принципов управления.

Главам местных городских округов и муниципальных районов вменяется в обязанность ежегодно, до 1 мая, представлять в высший исполнительный орган государственной власти субъекта федерации доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчётный год и их планируемых значениях на 3-летний период.