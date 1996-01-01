В гордуме блокируются не единороссы

В гордуме Владивостока не только единороссы. На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы была зарегистрирована депутатская группа "Свободный Владивосток".

В состав депутатской группы "Свободный Владивосток" вошли депутаты Юрий ВИЦИЕНКО, Анатолий ДОЛГАЧЕВ, Ирина КАЙГОРОДОВА, Николай МАРКОВЦЕВ, Дмитрий НОВИКОВ, Лариса ОМЕЛЬЯНЧУК, Юрий ПОШИВАЙЛО, Геннадий ТУРМОВ. А возглавил ее кандидат на пост мэра Владивостока Геннадий Турмов.