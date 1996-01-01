Зачем приезжал министр

В Приморье в понедельник побывал министр культуры России Александр СОКОЛОВ.

Цель поездки - подготовка материалов к заседанию коллегии Минкультуры России по реализации в Приморском крае государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций.

Правда, говорят, что это министерство попадет под путинское укрупнение. Но встречали гостя по высшему классу - краевая филармония внувь распахнула двери после ремонта. Министр побывал и в Уссурийске, особенно высоко оценил краевые программы "Мастера искусств - жителям Приморья" и кинотуры "Лучшее кино - Приморью", которые проходят в рамках Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Эта идея перекликается с предложением Минкультуры создавать мобильные клубы, оснащенные необходимым оборудованием, с площадкой для выступления артистов, киноэкраном, которые будут выезжать в села, где нет стационарных клубов. При встрече губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН представил еще один перспективный проект - строительство Приморской краевой государственной публичной библиотеки имени Горького, которая станет филиалом Президентской библиотеки.