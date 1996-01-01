- Сергей Александрович, уникальный случай - Камчатке в ноябре прошлого года снизили энерготариф. Насколько это не популистское решение? Каковы экономические последствия этого шага?

- О каком развитии производства, переработке ресурсов, той же рыбы можно было говорить на территориях, где энерготариф доходил до 17 рублей за кВт-ч без НДС? Когда появляется возможность значительно сократить затратную часть, используя электроэнергию по цене центрального узла, у предприятий появляется смысл вкладывать деньги в переработку. Ощутите разницу - 17 рублей и 2 рубля 60 копеек?

Энергоснабжающим предприятиям на компенсацию сниженного тарифа предусмотрена субсидия. Сумма прописана в федеральном бюджете на четырнадцать месяцев - два месяца прошлого года и нынешний год. Дальше этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Это сделано для того, чтобы дать возможность Камчатскому краю совершить какое-то поступательное движение вперед, заинтересовать частный капитал вкладывать сюда деньги. И уже наша задача - свести федеральное субсидирование до нулевого уровня. Намечен ряд мероприятий для достижения этой цели. Мы же не иждивенцы. Федеральный центр дал нам возможность расправить плечи, дал толчок к развитию, а уже последующие шаги мы должны сделать сами.

- Для любого инвестора это слишком маленький срок, и этим его на территорию не заманишь. Что нужно успеть за этот год сделать, чтобы тариф снова не дошел до 17 рублей?

- Действительно, это только первый шаг, который, кстати, с воодушевлением воспринял местный бизнес. Впервые за долгие годы в Корякии, например, в ноябре хлеб подешевел с 45 до 38 рублей. А ряд предприятий в бывшей Камчатской области снизили цены на свои товары и услуги. Губернатор Алексей КУЗЬМИЦКИЙ предложил бизнесу два варианта использования этих своеобразных государственных инвестиций - снижать цены или вкладывать высвободившиеся от снижения тарифов средства в развитие и модернизацию производства.

С нашей же стороны в рамках выполнения поручений президента подготовлены и направлены предложения в правительство и профильные министерства в части выполнения инвестиционных мероприятий по модернизации энергетики Камчатского края. Замена морально устаревшего оборудования на более совершенное - это второй шаг. Особенно это касается Корякии и ряда отдаленных территорий края. В прошлом году, например, в Никольском (Командорские острова) смонтирована модульная станция, на которой расход по энергоресурсам снижен до 40-50%, а выработка осталась та же самая. Это как один из факторов снижения стоимости предоставляемой услуги. Наши предложения рассчитаны на срок до 2025 года и предусматривают в том числе введение в эксплуатацию гидроэлектростанций, использование нетрадиционных источников энергии - ветряков, например.

Основная часть населения проживает в Петропавловске-Камчатском. В поручениях президента «Газпрому» совместно с профильными министерствами в трехлетний срок поручено решить вопрос газоснабжения краевого центра. Пока что наша энергетика держится на «полуфабрикате» - мазуте. Мы должны уйти от этой зависимости. Уже можно сказать, что это реальная задача. В конце прошлого года губернатор края Алексей Кузьмицкий подписал соглашение с заместителем председателя правления «Газпрома» Алексеем АНАНЕНКОВЫМ о газификации Камчатского края.

Уже выполнен ряд мероприятий: «Камчатгазпром» выведен из перечня стратегических предприятий и посредством приватизации войдет в дочернее предприятие «Газпрома». У газовой компании появляется смысл вкладывать в него деньги.

Запасы газа на полуострове довольно велики - по предварительным оценкам, его хватает на 25 лет, но есть еще месторождения, которые пока до конца не разведаны. Доразведка будет осуществляться уже собственником.

Что нам это дает? На первом этапе газификация ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивает уход от дорогостоящего завозного топлива, повышение надежности работы энергосистемы, когда не надо жить от танкера до танкера. И в перспективе вопрос поставлен так - за счет минимизации затрат должна снижаться и стоимость газа, в итоге средняя цена на наш газ должна выйти на уровень среднероссийской. На втором этапе должна пройти газификация котельных, которые обеспечивают энерго- и тепловую генерацию по пути прохождения газопровода. Следующая очередь - газификация населенных пунктов: объектов социально-бытового назначения и жилья.

Камчатка является форпостом России на ее восточных рубежах. Здесь должны жить люди. А для того чтобы они здесь жили, государство сделает все. Все понимают, что север - это регион, где не может быть 100 процентов рыночных отношений.

- Вы, как один из менеджеров территории, как считаете, удастся ли за год что-то изменить в сознании предпринимательского сообщества? Затащить сюда какой-то новый бизнес, помочь сдвинуть серьезные проекты?

- Мы не собираемся ставить целлюлозно-бумажный комбинат, например, или другое подобное производство, которое не имеет здесь рыночных предпосылок. Надо использовать те ресурсы, которые есть на территории края, минимизировать затраты на их разработку и показать бизнесу инвестиционную привлекательность территории. Проговорить с ним тот объем поддержки, который администрация края может обещать. Для этого есть определенные мероприятия в части снижения налоговых платежей, транспортных тарифов при доставке продукции на материк и т.д. Это комплекс вопросов, который обозначен на уровне федерального центра. Президент своим поручением поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

- То есть Камчатке остается только воспользоваться объективными преимуществами. Это рыба - в другом месте ее нет. Это в перспективе нефть, которая появится, это золото, другие полезные ископаемые.

- Камчатский полуостров на самом деле богат не только рыбой. У нас есть платина. Мы еще не коснулись угольных месторождений. На Камчатке запасы каменного и бурого угля оцениваются в 290 млн тонн. Только-только прошел конкурс на разработку ряда месторождений. Вблизи этих месторождений работают крупные горнодобывающие компании - «Геотехнология», которая занимается разработкой Шанучского медно-никелевого месторождения, «Корякгеолдобыча», которая ведет разработку Агинского месторождения. Таким образом, в отдаленных районах появляются возможности развития энергетической и транспортной инфраструктуры. Плюс к этому уголь - доступный вид топлива для центральных и южных территорий полуострова.

Мы располагаем значительными запасами минеральной экологически чистой питьевой воды. Пока с ней трудно выходить на уже поделенный мировой рынок, но в перспективе именно вода может стать самым востребованным и дорогим товаром в мире. Есть предпосылки для развития бизнеса по экспорту камчатских дикоросов. В советские времена активно развивалось северное оленеводство, обеспечивая мясом Чукотку, Магадан, Сахалин.

И, конечно, своего часа ждет туристический потенциал края. Нашумевшие события в прошлом году в долине Гейзеров только усилили интерес к нашему региону. Камчатка уникальна, ее посещает большое количество иностранных туристов. И так складывается, что она менее доступна для наших соотечественников - свой отпечаток накладывают удаленность, высокие транспортные тарифы.

- Проблемы Камчатки копились годами. Какие еще задачи, помимо развития энергетики, будут решаться в ближайшее время? И не подменит ли государство бизнес?

- Опять же нужно разделять вопросы коммерческие и проживания на этой территории людей. Нам важно, решая социальные вопросы, сохранить там, где это необходимо, рыночные механизмы. Как пример, одна из серьезных проблем Камчатского полуострова - авиационное сообщение. Необходимо срочно приводить в порядок аэропортовые мощности, совместно с Минтрансом и Росавиацией мы решаем вопрос по объединению двух авиакомпаний, работающих на территории. Прописаны определенные обязательства государства по оказанию финансовой помощи в приобретении воздушных судов. Но параллельно решается вопрос о разделении авиационного бизнеса и аэропортового. Только в этих условиях уходит монополизм, появляются конкурентные условия, значит, к нам полетят другие перевозчики с более лояльными тарифами.

Другой вопрос - прибрежное морское сообщение. Сейчас идет разработка программы модернизации портпунктов, которые раньше были на территории всей Камчатки. Нужно решить вопрос модернизации и обновления перегрузочной техники, приобретения судов, чтобы обеспечить транспортную доступность для населения прибрежных поселков. Реализовать эти планы можно только за несколько лет. Сейчас идет наработка нормативной базы, административных решений, определение направлений, по которым будем идти. Сможем ли мы ввести сюда рыночные подходы - пока вопрос.

Есть федеральная программа развития сети автомобильных дорог. Предусмотрено финансирование строительства дорожного полотна с асфальтовым покрытием. Соединение круглогодичными дорогами севера Камчатского края с региональным центром. Проработаны и направлены в Минтрас наши предложения по вопросу строительства дороги, которая соединила бы нас с Магаданской областью. Определенное понимание есть.

Есть даже такой по сегодняшним представлениям утопический проект, как строительство на полуострове железной дороги. Это возможно в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ. Программа рассчитана до 2030 года, к тому времени железная дорога уже должна дойти до Магадана, это один из перспективных инвестиционных проектов РЖД. Ну, а почему и нам не помечтать? Ведь мы живем в XXI веке. Главное, что любое строительство дорог ведет к развитию прилегающих территорий. И если государство сказало: «Да, будем развивать этот регион», то, я думаю, многие наши планы должны быть реализованы.