Комплекс полноценности намерены создать для нового субъекта Федерации власти Камчатского края

Получается, что Камчатка еще больше остров, чем Сахалин. У того хоть железнодорожная связь с большой землей есть. До Камчатского же полуострова семь суток морем или только самолетом. Любая проблема, чуть назрев, грозит перерасти в беду.

Так было в конце прошлого года. Энергоавария на подстанции «Дачная» - и сотни семей неделю оставались без света. Кому-то захотелось перед новым годом заработать, и цены на бензин мгновенно взметнулись до немыслимых. 35 рублей за литр 92-го в те дни были как благо, лишь бы заправили. Новости уже этого года - цены на продукты после новогодних праздников продолжили рост, золотыми стали яйца.

Изменить жизнь населения нового края в лучшую сторону, внести в нее большую стабильность и защищенность быстро вряд ли получится. Так же, как и развернуть те грандиозные проекты, которые запланированы здесь к реализации федеральным центром. Но у жителей полуострова появились надежды, что их территория вновь может стать такой же благополучной, обеспеченной и привлекательной, какой была еще четверть века назад. Люди постарше расскажут, какие мощные рыбозаводы были на всем побережье. Они обеспечивали работой не только местное население, но и привлекали рабочие руки со всей страны. Многочисленные флотилии ходили на рыбалку в Мировой океан. На швартовку в торговый порт выстраивалась очередь из судов, действовало несколько судоремонтных заводов. В Петропавловске-Камчатском строились целые микрорайоны. Камчадалы, выезжая в отпуск на материк, чувствовали себя людьми богатыми. Население региона росло, а принимали сюда далеко не каждого.

Камчатка должна возродиться после рыночного коллапса. Но экономика полуострова будет иметь уже совсем другие контуры - предполагается, что ее подъем обеспечат не только государственные инвестиции, сюда должны прийти новые компании, заинтересованные в освоении полезных ископаемых, глубокой переработке биоресурсов. На горизонте уже маячат грандиозные перспективы в виде разработки нефтегазоносного шельфа. Да и много чем другим может быть полезна эта территория.

Сегодня же важно вычленить главное, переломить негативные тенденции и выстроить созидательную работу по реализации намеченного.

Временное правительство

Непростая задача - формирование новой команды. В январе утверждены временная система управления и временная структура органов исполнительной власти Камчатского края. Теперь на Камчатке появилось правительство, в составе которого министерства, агентства, инспекции. «Министерствам придан статус самостоятельных юридических лиц. Это должно более четко закрепить за ними не только круг обязанностей и полномочий, но и конкретизировать ответственность, - говорит заместитель председателя правительства, министр общественных отношений Александр ДРОЗДОВ. - Разрабатывая положения о новой структуре управления, администрация пыталась решить несколько задач: во-первых, убрать дублирование функций; во-вторых, распределить обязанности так, чтобы каждая отрасль экономики и сфера жизни были четко закреплены за конкретными министерствами; в-третьих, максимально сократить чиновничий аппарат».

О том, что последнее удалось, говорят цифры. С 1 января 2008 года было сокращено 70 должностей из тех, что существовали в корякской окружной и камчатской областной администрациях. Ну, скажем, теперь не два губернатора, а один и вице-губернаторов соответственно в два раза меньше. Оптимизированы функции структурных подразделений обеих администраций.

«Мы и дальше будем идти по пути оптимизации расходов на содержание управленческих кадров региона. Чиновников должно стать меньше, но работать они будут больше»,- подчеркнул камчатский губернатор Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, комментируя новую структуру управления краем.

Насколько же эффективной окажется новая структура - покажет время. Его отведено немного. Переходный период, за который окончательно должно завершиться объединение Камчатки и Корякии, определен до 31 декабря 2008 года. Временным правительство будет до тех пор, пока краевое Законодательное собрание не примет Устав Камчатского края и не утвердит постоянную систему органов исполнительной власти нового края. Пока же, как сказал Алексей Кузьмицкий, новая схема власти «проходит тестирование» и может в результате существенно измениться.

Задач громадье

На Камчатке, последние годы считавшейся красным поясом, на декабрьских выборах сокрушительную победу одержала «Единая Россия», она и сформировала в основном состав нового законодательного органа. И, получается, взяла на себя ответственность за то, как будет развиваться экономическая и социальная ситуации во вновь образованном крае.

Председатель Заксобрания и глава политисовета Камчатской ЕР Борис НЕВЗОРОВ не видит ничего опасного в том, что голосование на сессиях теперь проходит при кворуме 99%. При этом в Законодательном собрании Камчатского края собрался весь цвет регионального бизнеса - рыбные генералы (каждый четвертый депутат - рыбак), банкиры, директора предприятий. Собственно - это самая реальная сила в регионе, они основные работодатели и плательщики налогов.

21 января прошло первое заседание правительства Камчатского края. Не откладывая в долгий ящик, главным в повестку дня губернатор поставил вопрос о ходе подготовки стратегии социально-экономического развития края. Здесь все намерены делать быстро. К началу весны определиться с основными индикаторами экономического роста - рассчитать показатели, которых должен достичь Камчатский край к 2025 году, из нескольких сценариев развития выбрать наиболее реальный. Никаких сверхъестественных целей новая команда не ставит: устойчивый экономический рост, повышение качества жизни населения, формирование условий для его закрепления.

По словам министра экономического развития Камчатского края Александра ЕРОХИНА, к сотрудничеству по разработке стратегии приглашаются все заинтересованные организации и компании. К ее обсуждению будут привлечены специалисты ведущих институтов Российской академии наук, в том числе дальневосточных: НИИ проблем рынка, Экономических исследований ДВО РАН и др. Может быть, задача, за которую уже не раз брались власти полуострова, будет решена.

...Пока же временному правительству края предстоит разобраться с вопросом насущным - как предприятия и предприниматели края намерены использовать высвободившиеся средства от снижения энерготарифов. «Это бюджетные средства, которые мы влили в экономику камчатских предприятий. И теперь нам необходимо посмотреть, как бизнес распорядился этими инвестициями. Предлагалось два пути - или снижение цен на продукцию, или же развитие производства. Прошло два месяца, и нам необходимо знать, куда пошли инвестиции», - задался вопросом губернатор на первом заседании правительства. Ответ жителям Камчатки хочется получить наглядный и в этом году.