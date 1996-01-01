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Дарькина примет Дмитрий Медведев
Избранный президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 26 апреля примет губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА. Об этом "ЗР" стало известно из неофициального, но заслуживающего доверия источника.
Встреча готовится в строжайшей тайне, вопросы, планируемые к обсуждению, засекречены. Тем не менее, нам стало известно, что экономический блок администрации Приморья все последнее время завален работой. Специалисты готовят справки по реализации в крае социальных программ, экономических проектов, в том числе и выкладки по подготовке к форуму АТЭС. По версии "ЗР", речь будет идти о содействии краевых властей создаваемой во Владивостоке федеральной структуре по строительству объектов саммита АТЭС.
Но стоит отметить, что в последние недели Дмитрий Медведев провел встречи со многими губернаторами. Кто-то получил награды, например, губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, а кто-то подал в отставку, например, глава Ставропольского края Александр ЧЕРНОГОРОВ. Сергей Дарькин, как и Черногоров, вошел в число "двоечников" по рейтингу политической выживаемости, который составили в августе прошлого года Международный институт политической экспертизы и Центр политической конъюнктуры России. Составители проанализировали работу региональных чиновников и пришли к выводу, что некоторые губернаторы-«двоечники», не сумевшие "исправить оценку", покинули свои посты.
Поводом для составления рейтинга стали отставки глав администраций Новгородской и Сахалинской областей, после которых начались разговоры о предстоящей глобальной ротации всего губернаторского корпуса.
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