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Став лидером единороссов, Путин обеспечил себе политическое долгожительство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В нашей стране с советских времен именно лидер партии является практически и национальным лидером. После Октябрьской революции Владимир ЛЕНИН занял пост председателя Совнаркома, так как считал этот пост самым главным и влиятельным, как и большинство его товарищей по партии большевиков.

Должность партийного секретаря казалась ему неинтересной, скучной, бюрократической. Но товарищ СТАЛИН показал, что означает партийная работа и партийная должность и что на деле означает привилегия предлагать кого-то на руководящие партийные должности.

С этой точки зрения новые полномочия ПУТИНА, как партийного лидера единороссов, кажутся вообще безграничными. Но сам Президент РФ связал свое избрание лидером правящей партии не с советской, а с западной политической традицией. Заметим, что он поступил именно в духе этой традиции, отказавшись от продления своих полномочий на третий срок, как ему предлагали в той же "Единой России". Это - здоровая тенденция. "Лидерство в партии главы исполнительной власти, - сказал Владимир Путин, - это цивилизованная, естественная, традиционная для демократических государств практика. Слаженная работа правительства и парламентского большинства даёт возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования, повышения доходов населения, укрепления обороноспособности нашего государства".

Под Путиным теперь вся партийная вертикаль. В Госдуме конституционное большинство у единороссов, в региональных парламентах аналогичная ситуация. При этом отмечу, что именно региональные парламенты дают согласие на назначение губернаторов. Вот и получается, что кандидатуру губернатора вносит президент, но без лидера партии, коим теперь является Путин, утвердить её невозможно. Учтем, что многие губернаторы - также члены партии. Путин - премьер-министр и партийный лидер, таким образом, будет контролировать регионы, губернаторов, парламенты, экономику. Учтем также, что изменится и формат работы полпредств, которые выходят из системы администрации президента и переходят под контроль кабинета министров.

Статус Путина как лидера партии фактически дает ему необходимые гарантии сохранять пост премьера ровно столько, сколько он сам захочет. Конституционное большинство "Единой России" дает ей даже право на импичмент в том гипотетическом случае, если вдруг у Владимира Путина с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ возникнут непреодолимые разногласия. Это - грозное оружие в руках парламента. Известно, как этого боялся Борис ЕЛЬЦИН.

Итак, фактически мы наблюдаем сегодня постепенное изменение курса в направлении смешанной президентско-парламентской формы власти. В ней не одни только преимущества для Путина, но и возросшие обязательства, и опасности. Неслучайно, первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван МЕЛЬНИКОВ говорил журналистам: "КПРФ не раз заявляла, что мы поддерживаем сценарий, когда Владимир Путин возглавит "Единую Россию" и прямо свяжет себя ответственностью с теми, за кого он неустанно агитировал".

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