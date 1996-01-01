Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выборы-2008. Сроки регистрации миновали, но кого внесут в бюллетени, владивостокцы не знают
"Городу нужен порядочный мэр!" - такие плакаты появились на улицах Владивостока утром 18 апреля на жилых домах и подпорных стенках. Агитация анонимными плакатами продолжается.
Как сообщило РИА PrimaMedia, долго в первозданном виде агитпродукция не провисела, и уже к полудню в большинстве мест была сорвана либо представителями штабов конкурентов на выборах, либо жилищными службами, готовящимися к общегородскому субботнику. Сомнений в принадлежности щитов о чистых пляжах, скверах, улицах и т.п. ни у кого нет. "Зеленый патруль" предлагает выезд на очистку любой свалки от имени Игоря ПУШКАРЕВА. А кто стоит за плакатами контрагитации?
"Владивосток во время избирательных кампаний любого уровня - будь то выборы думы, мэра, губернатора или федеральных структур власти - всегда славился тем, что на его территории обкатывались новые политические технологии. Отличительной чертой нынешней агитационной кампании штабов кандидатов стала массированная расклейка предвыборных плакатов", - отметил политолог Петр ХАНАС.
Действительно, один кандидат от имени жителей города на билбордах и плакатах всех форматов рассказывает, что городу нужны хорошие дороги, парковки, чистые улицы, благоустроенные детские сады и чистые пляжи. Другой утверждает, что именно он и никто другой является кандидатом от народа. Судя по всему, третьему принадлежит агитационный продукт со словами, что мэр должен быть порядочным человеком.
"Истинные уважение и доверие избирателя чаще всего зарабатываются не плакатами и призывами, а конкретными заслугами кандидата перед людьми. Трудно поспорить, что Владивостоку нужно решать множество насущных проблем. Но их констатация без указания реальных механизмов решения вряд ли "зацепит" горожан. Что касается порядочности кандидата, баллотирующегося на пост мэра, то на сегодняшний день это - пока единственное эффективное "агитпослание" избирателю", - считает Петр Ханас.
Между тем 17 апреля должна была закончиться регистрация кандидатов на пост мэра. Однако и три дня спустя ясности - чьи фамилии все-таки будут в бюллетенях 18 мая - не наступило. Сайт Владивостокской избирательной комиссии обновляется как-то выборочно. Решения по отказу в регистрации Игорю ЧЕРЕВКОВУ и заявлению о снятии кандидатуры Ирины АЛЕШИНОЙ висят. Говорят, барахлит компьютерная программа. Но и прямых комментариев от горизбиркома по поводу случившегося 7 апреля горожане так и не услышали.
Журналисты отследили сами, что 16 апреля Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ суд у юристов избирательной комиссии выиграл. Значит, в списках остается. А вот слесарю с Урала ЧЕРЕПКОВУ доказать в суде, что оформил денежный залог правильно, не удалось.
Зато почему-то удалось однофамильцу кандидата единороссов 43-летнему безработному Игорю ПУШКАРЕВУ доказать право на регистрацию по тому же денежному залогу: Ленинский районный суд признал незаконным решение горизбиркома, отказавшего зарегистрировать однофамильца приморского сенатора кандидатом в градоначальники. Теперь, согласно решению суда, политический клон будет баллотироваться в мэры. Правда, ГИК намерен апеллировать к краевому суду.
А что с другими кандидатами, внесшими залог и получившими его обратно? Ведь их было девять. До понедельника горожане были в информационном вакууме. Похоже, и накал предвыборных страстей пошел на убыль. Как и интерес к выборам, на которых игры идут за сценой.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда