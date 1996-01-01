Выборы-2008. Сроки регистрации миновали, но кого внесут в бюллетени, владивостокцы не знают

"Городу нужен порядочный мэр!" - такие плакаты появились на улицах Владивостока утром 18 апреля на жилых домах и подпорных стенках. Агитация анонимными плакатами продолжается.

Как сообщило РИА PrimaMedia, долго в первозданном виде агитпродукция не провисела, и уже к полудню в большинстве мест была сорвана либо представителями штабов конкурентов на выборах, либо жилищными службами, готовящимися к общегородскому субботнику. Сомнений в принадлежности щитов о чистых пляжах, скверах, улицах и т.п. ни у кого нет. "Зеленый патруль" предлагает выезд на очистку любой свалки от имени Игоря ПУШКАРЕВА. А кто стоит за плакатами контрагитации?

"Владивосток во время избирательных кампаний любого уровня - будь то выборы думы, мэра, губернатора или федеральных структур власти - всегда славился тем, что на его территории обкатывались новые политические технологии. Отличительной чертой нынешней агитационной кампании штабов кандидатов стала массированная расклейка предвыборных плакатов", - отметил политолог Петр ХАНАС.

Действительно, один кандидат от имени жителей города на билбордах и плакатах всех форматов рассказывает, что городу нужны хорошие дороги, парковки, чистые улицы, благоустроенные детские сады и чистые пляжи. Другой утверждает, что именно он и никто другой является кандидатом от народа. Судя по всему, третьему принадлежит агитационный продукт со словами, что мэр должен быть порядочным человеком.

"Истинные уважение и доверие избирателя чаще всего зарабатываются не плакатами и призывами, а конкретными заслугами кандидата перед людьми. Трудно поспорить, что Владивостоку нужно решать множество насущных проблем. Но их констатация без указания реальных механизмов решения вряд ли "зацепит" горожан. Что касается порядочности кандидата, баллотирующегося на пост мэра, то на сегодняшний день это - пока единственное эффективное "агитпослание" избирателю", - считает Петр Ханас.

Между тем 17 апреля должна была закончиться регистрация кандидатов на пост мэра. Однако и три дня спустя ясности - чьи фамилии все-таки будут в бюллетенях 18 мая - не наступило. Сайт Владивостокской избирательной комиссии обновляется как-то выборочно. Решения по отказу в регистрации Игорю ЧЕРЕВКОВУ и заявлению о снятии кандидатуры Ирины АЛЕШИНОЙ висят. Говорят, барахлит компьютерная программа. Но и прямых комментариев от горизбиркома по поводу случившегося 7 апреля горожане так и не услышали.

Журналисты отследили сами, что 16 апреля Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ суд у юристов избирательной комиссии выиграл. Значит, в списках остается. А вот слесарю с Урала ЧЕРЕПКОВУ доказать в суде, что оформил денежный залог правильно, не удалось.

Зато почему-то удалось однофамильцу кандидата единороссов 43-летнему безработному Игорю ПУШКАРЕВУ доказать право на регистрацию по тому же денежному залогу: Ленинский районный суд признал незаконным решение горизбиркома, отказавшего зарегистрировать однофамильца приморского сенатора кандидатом в градоначальники. Теперь, согласно решению суда, политический клон будет баллотироваться в мэры. Правда, ГИК намерен апеллировать к краевому суду.

А что с другими кандидатами, внесшими залог и получившими его обратно? Ведь их было девять. До понедельника горожане были в информационном вакууме. Похоже, и накал предвыборных страстей пошел на убыль. Как и интерес к выборам, на которых игры идут за сценой.