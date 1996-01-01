Горизбирком не прав

Ленинский районный суд Владивостока 16 апреля вынес сенсационное решение. Он отказал горизбиркому и оставил Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА кандидатом на должность мэра Владивостока, подтвердив, что документы по перечислению денежного залога претендент представил в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, 9 претендентов, которым было отказано в регистрации на тех же основаниях, получили шанс принять участие в выборах. Предвыборная интрига резко набирает обороты. Напомним, в России практика регистрации кандидатов по денежным залогам действует уже 8 лет, однако городская избирательная комиссия Владивостока в начале прошлой недели большинством голосов вынесла решение вернуть деньги 9 претендентам на кресло мэра и отказать им в регистрации. Трех ранее зарегистрированных кандидатов горизбирком решил лишить статуса через суд, который первым принял к рассмотрению дело Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА.

Вчера судья Людмила ДЕГТЯРЕВА вынесла вердикт: избирательной комиссии в иске отказать, избирательный залог внесен в соответствии с действующим законодательством.

Претенденты-"отказники" ликуют. Не рано ли?

- Суд, оставив Гильгенберга кандидатом, тем самым признал, что горизбирком незаконно поступил в отношении остальных претендентов. Теперь мы сможем восстановить свои права почти автоматически, - считает претендент на должность главы администрации Владивостока Дмитрий НОВИКОВ.

Впрочем, некоторые наблюдатели сомневаются, что все произойдет автоматически. Горизбирком может оспорить решение суда в вышестоящей инстанции, то есть в краевом суде.

"Не исключаю, что подобное развитие событий было продумано авторами изначально, - сказал специалист по избирательному праву Евгений КОРОВИН. - Закон предусматривает, что денежный залог кандидат перечисляет один раз. Поэтому теперь претендентам могут отказать в приеме денег".

Кроме того, напомним, что 17 апреля, сегодня, заканчивается срок регистрации кандидатов, поэтому, возможно, претендентам стоит поторопиться с подачей заявления в суд. Пока многие из них этого еще не сделали, так как были уверены, что не найдут справедливости в суде.

"Мы пойдем другим путем"

Например, самый опытный из претендентов на кресло мэра Виктор ЧЕРЕПКОВ не пошел в суд, а почти сразу после скандального решения горизбиркома вылетел в Москву, в Центральную избирательную комиссию. ЦИК, который как вышестоящий орган, вправе отменить решение горизбиркома Владивостока. По неофициальным данным, в Москве вначале даже не поверили, что горизбирком принял такое решение. Но когда информация подтвердилась из других источников, стали думать, как корректнее поступить в сложившейся ситуации. И на момент подготовки материала свое мнение ЦИК официально еще не озвучил.

Второго тура не избежать?

Между тем пока претенденты еще только бьются за право зарегистрироваться кандидатами, уже определился явный фаворит в предвыборной гонке, считает доктор политических наук Михаил ШИНКОВСКИЙ:

- Фаворитом, безусловно, является выдвинутый "Единой Россией" Игорь ПУШКАРЕВ. Он молод, но несмотря на это успел доказать свою состоятельность и в реальной экономике, и в политике. Причем никогда не был замечен ни в чем компрометирующем, что в современных условиях, тем более для нашего края, особенно ценно. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов электорат КПРФ, который дисциплинированно ходит на выборы. Да и ЛДПР, собирающая в последний год протестный электорат, может оттянуть значительную часть голосов. По моей оценке, примерно 80% за то, что второго тура избежать не удастся.

Стоит отметить, что представителя ЛДПР Александра БАРАНОВА мало кто знает. В Думу он прошел по партийному списку, так что собрать сможет лишь голоса сторонников ЛДПР, коих во Владивостоке никогда не было много. Кандидат от КПРФ Геннадий ТУРМОВ, наоборот, хорошо известен во Владивостоке. По данным социологических опросов, проводившихся перед декабрьскими выборами депутатов Думы Владивостока, его знают примерно 70% горожан и около 20% готовы проголосовать за него лично. Если к этой цифре прибавить сторонников КПРФ, то получится весьма серьезный результат.

Правда, как показывают выборы последних лет, одной популярности для победы мало. А у коммунистов даже серьезного избирательного штаба по выборам мэра нет. Оно и понятно - такая структура из профессиональных специалистов стоит весьма дорого.

Фаворит объединил ресурсы

Между тем фаворит не только добротный избирательный штаб сформировал, но даже сумел весь административный ресурс за весьма короткий срок объединить. В начале избирательной кампании наблюдатели полагали, что, несмотря на поддержку Москвы, Игорю Пушкареву будет нелегко. Он достаточно независимая фигура, поэтому политологи ожидали, что альтернативных кандидатов выдвинут и краевая, и городская ветви власти.

Действительно, с краевого уровня озвучили имя лидера приморских единороссов Петра САВЧУКА. Даже "праймериз" объявили, чтобы обосновать его выдвижение и придать ему легитимность. Но "отбой" дал сам Петр Савчук, сняв свою кандидатуру "по этическим соображениям".

От городской администрации наиболее реальным кандидатом был вице-мэр Игорь КОВАЛЕВ. Он даже официально в предвыборный отпуск ушел. Провел несколько встреч с избирателями. Но затем публично заявил, что не будет регистрироваться и поддержит Игоря Пушкарева. Это уже потом горизбирком решил разом обрезать всех "лишних".

Сомнительно, что такое решение было возможно без позиции административного ресурса. В заседании горизбиркома приняли участие восемь человек. И только двое проголосовали против. Даже молодой представитель КПРФ Павел АШИХМИН, к недоумению коммунистов, оказался "за". Впрочем, он мог и не голосовать. Хватило бы остальных пяти, из которых, по нашей информации, трое внимательно отслеживают мнение краевой администрации и еще двое - городской. Нетрудно подсчитать, что провести нужное решение можно было, только объединив административный ресурс.

Действовали ли они в интересах Игоря Пушкарева? С одной стороны, - разом сняли "клонов Пушкаревых", с другой - скандал мог дорасти до срыва выборов.

Независимость Игоря Пушкарева от обоих уровней власти, как краевой, так и городской, известна. Вспомним, что на прошлых выборах мэра Владивостока он уже рассматривался как один из главных претендентов, но уступил более сильному. Более сильного - Владимира НИКОЛАЕВА - тогда активно поддержала краевая власть. Вероятно, теперь уступчивость четырехлетней давности помогла Игорю Пушкареву подтвердить мнение о себе как весьма здравомыслящем человеке, умеющем договариваться и взвешивать свои возможности.

В такой ситуации кандидатам, и особенно претендентам-"отказникам", даже если они сумеют зарегистрироваться кандидатами, придется очень нелегко, и вряд ли они смогут составить серьезную конкуренцию фавориту, полагают политологи.