Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Справедливая Россия" Медведеву не нужна
"Справедливую Россию" могут пустить в расход. В прессе появились слухи о том, что бессменного лидера эсэров и спикера Совета Федерации Сергея МИРОНОВА якобы готовятся сместить с поста в верхней палате. На его место пресса "назначила" мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА. Хотя эксперты скептически восприняли подобные "назначения", судьба партии, которая должна была стать второй по величине силой, остается под вопросом. Как говорят аналитики, "Справедливой России" придется попотеть, чтобы остаться в политической обойме.
Накануне стало известно, что "справедливороссы", следуя примеру старших братьев из "Единой России", направили приглашения на свой партийный съезд, намеченный на 24 апреля в Государственном Кремлевском дворце, обоим президентам - и Владимиру ПУТИНУ, и Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Однако сомнительно, чтобы кто-то из лидеров к партийцам заглянул. И в партии это понимают. Как подтвердили РБК daily в пресс-службе "СР", графики обоих лидеров уже расписаны, "но мы все еще надеемся".
По словам политолога Станислава БЕЛКОВСКОГО, "у Миронова много противников. Но компромиссной фигуры спикера тоже пока нет". Г-н Белковский не исключает, что Сергей Миронов может лишиться своего поста в партии.
Дело в том, что свою задачу - создать конкуренцию "Единой России" на выборах в Госдуму, партия под руководством Миронова частично исполнила. Сделала она это плохо - заместить собой коммунистов партии не удалось, поэтому на выборах Кремлю пришлось с КПРФ договариваться. Теперь эсэры стали не нужны. Во всяком случае в том виде, в каком партия существует сегодня. В принципе СР может понадобиться в дальнейшем Дмитрию Медведеву. Прежде всего справедливороссы могут оказаться полезными новому президенту, чтобы создавать противовес "Единой России", уже почувствовавшей себя самостоятельной силой. "Медведев готов использовать "Единую Россию", но никак не подчиняться ей", - считает г-н Белковский.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда