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"Справедливая Россия" Медведеву не нужна

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Справедливую Россию" могут пустить в расход. В прессе появились слухи о том, что бессменного лидера эсэров и спикера Совета Федерации Сергея МИРОНОВА якобы готовятся сместить с поста в верхней палате. На его место пресса "назначила" мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА. Хотя эксперты скептически восприняли подобные "назначения", судьба партии, которая должна была стать второй по величине силой, остается под вопросом. Как говорят аналитики, "Справедливой России" придется попотеть, чтобы остаться в политической обойме.

Накануне стало известно, что "справедливороссы", следуя примеру старших братьев из "Единой России", направили приглашения на свой партийный съезд, намеченный на 24 апреля в Государственном Кремлевском дворце, обоим президентам - и Владимиру ПУТИНУ, и Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Однако сомнительно, чтобы кто-то из лидеров к партийцам заглянул. И в партии это понимают. Как подтвердили РБК daily в пресс-службе "СР", графики обоих лидеров уже расписаны, "но мы все еще надеемся".

По словам политолога Станислава БЕЛКОВСКОГО, "у Миронова много противников. Но компромиссной фигуры спикера тоже пока нет". Г-н Белковский не исключает, что Сергей Миронов может лишиться своего поста в партии.

Дело в том, что свою задачу - создать конкуренцию "Единой России" на выборах в Госдуму, партия под руководством Миронова частично исполнила. Сделала она это плохо - заместить собой коммунистов партии не удалось, поэтому на выборах Кремлю пришлось с КПРФ договариваться. Теперь эсэры стали не нужны. Во всяком случае в том виде, в каком партия существует сегодня. В принципе СР может понадобиться в дальнейшем Дмитрию Медведеву. Прежде всего справедливороссы могут оказаться полезными новому президенту, чтобы создавать противовес "Единой России", уже почувствовавшей себя самостоятельной силой. "Медведев готов использовать "Единую Россию", но никак не подчиняться ей", - считает г-н Белковский.

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