Идеологи партии власти приходят к мысли,

Политическая партия "Единая Россия" всегда несла два креста. На первом было начертано: "Вместе с Президентом". На втором: "Здоровая идеология - в отсутствии таковой!". "Кресты" эти представляли собой не очень тяжелую конструкцию, а нынешнее присутствие "партии власти" во власти говорит за то, что путь, с ними проделанный, был явно не на Голгофу.

С другой стороны, эти фундаментальные принципы политического бытия отдельно взятой партии всегда являлись объектом жесточайшей критики. Привязка к личности конкретного президента и отсутствие внятной и по-хорошему пристрастной системы самостоятельных взглядов на перспективные механизмы управления государством и развития общества выводили "Единую Россию" из числа субъектов политики, оставляя ей лишь роль неодушевленного инструмента, пишет "Утро.Ru".

Идея что-нибудь с этим сделать вызревала давно. Еще в 2004 г. была предпринята робкая попытка обзавестись собственной идеологией. Пошли по самому логичному, но абсолютно внесистемному с точки зрения кремлевского оператора пути - через деление на внутрипартийные фракции, "крылья". Идея понятна: через столкновение мнений внутри очень разнообразной партии явить свету идеологический сплав, обладающий благородными блеском и замечательной прочностью.

Тогда эта идея в Кремле не показалась своевременной: риск потерять контроль над единым партийным механизмом в канун мутного 2005-го выглядел чрезвычайно высоким. Инициативе дали "отбой" практически сразу же после ее рождения, и все сделали вид, что ничего и не было.

2008 год показал, что что-то все же должно быть. "Единая Россия" дождалась: на дворе новая конфигурация власти, в которой прежний непробиваемый фундаментализм кажется неуместным уже и самой партии, и ее кремлевским менеджерам. Резонный вопрос глумливых оппонентов - "Вы чьих будете?" - вызывает полный конфуз: лозунг "Вместе с Премьером!" прозвучит оскорбительно для потенциального премьера даже в том случае, если на апрельском съезде "ЕР" он все же согласится возглавить партию.

С другой стороны, лозунг "Нас теперь трое!" тоже нехорош, так как третий, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, совсем не в восторге от нынешней "Единой России" и очевидно от нее дистанцируется.

При этих обстоятельствах запуск механизма "дискуссионных площадок", о которых на днях торжественно объявили в главном офисе "Единой России", - новая попытка разобраться с застарелой болячкой. Прошедшая думская компания показала, что с идеологией у партии еще хуже, чем принято думать: нет ни самого мозга, ни даже замещающего его имплантата. Степень идеологического изоляционизма "Единой России" потрясла многих, включая избранного президента.

Конечно, "Единую Россию" никто дробить не собирается. Пока речь идет всего лишь о легализации дискуссий. "ЕР" вбирает в себя разных людей, в том числе и системно мыслящих. Смысл идеологии не в самом факте ее наличия у партии, а в задаче употребить ее в деле - для развития или переустройства страны. Это будет сделано на официально одобренных "дискуссионных площадках".

Сегодня их три: близкий к либеральным ценностям клуб "4 ноября"; Центр либерально-консервативной политики, в работе которого заметный акцент делается на второй составляющей названия; и недавно рожденный консервативно-патриотический клуб, который должен привлечь сторонников идеи сильного государства. Из того, что было сказанного вчера на презентации в офисе партии, понятно, что пока речь идет о сугубо лабораторных экспериментах. Как будет выглядеть практика дискуссий - не ясно. Спорить и обсуждать, как известно, легче всего. Хуже всегда обстоит дело с выявлением объективно сильнейшего в споре и приданию в какой-то момент его взглядам официального статуса.

"Крыльев" не будет - это повторялось настойчиво. Это значит, что ни внутри партии, ни внутри думы не будет соответствующих фракций (вернее, подфракций внутри большой фракции). По всему выходит, что ничего качественно нового и не произошло. Но это не так. Создание третьей, а еще лучше - четвертой, пятой и пр. "площадок" - превентивная мера по предотвращению потенциального раскола, который все равно пройдет по линии, разделяющей либералов и консерваторов. Потому что сегодня только эти идеи внутри "ЕР" можно считать по-настоящему антагонистичными (разумеется, в той их части, где речь идет об идеях, а не о готовности подчиняться общему начальству).

Кроме того, запуск серьезных дискуссий способен подправить неказистую картину политической жизни страны, которая сложилась после последних выборов в Госдуму. Скудость политической мысли стала следствием ухода из политики и самих партий, и их ярких представителей. "Площадки" "ЕР" в этом смысле становятся замещающим элементом.