Мэр Дальнегорска начал с переселения

Дальнегорский мэр Григорий КРУТИКОВ задался целью переселить городскую администрацию из двухэтажного здания в 4-этажный корпус бывшего административного управления ЗАО "ГХК Бор".

Администрация "Бора" в прошлом году перебралась на промплощку, а в здании пустуют 100 кабинетов. Проблема в одном: бывшее управление "Бора" - частная собственность. В декабре Крутиков вышел в гордуму с предложением: обменять здание "Бора" на два муниципальных - Дом быта и профилакторий "Аралия". Депутаты предлагали другие варианты.