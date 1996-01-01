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А кому это было надо?
С улиц Владивостока исчезли щиты "Кто он, человек Кремля?" с перевернутой подписью "Пушкарев". Перестал быть человеком Кремля? Нет, просто претендент Игорь ПУШКАРЕВ, который, уточняем, в виду множества тезок по отчеству Сергеевич, официально зарегистрирован кандидатом на пост мэра Владивостока. А потому в выборной кампании возник период моратория на публичную агитацию.
Касается это не только кандидата "Единой России", но и выдвиженцев еще двух партий - Александра БАРАНОВА от ЛДПР и Геннадия ТУРМОВА от приморских коммунистов. Зато встречи кандидатов с избирателями разрешены, чем и воспользовались два основных участника марафонского забега Пушкарев и Турмов. Первый встречается со студентами и, похоже, легко находит общий язык в силу малой разницы в возрасте в стенах ДВГУ. Второй, будучи профессором, - тоже среди студенчества родного вуза ДВГТУ - выбирает "Мисс". Третьего кандидата "ЗР" пока не нашел - говорят, в Москве решает вопросы...
Опасаемся, что этой партийной тройкой выбор владивостокцев на 18 мая и ограничится. Три зарегистрированных кандидата то ли не так оформили перевод денежного залога, то ли не так уведомили горизбирком, то ли просто лишние в забеге. Судятся. Еще трое, с подписными листами, не выдержали напряжения - двое, не будучи даже единороссами, сами сняли свои кандидатуры, отказавшись баллотироваться, третий, осмелимся предсказать, тоже сойдет с дистанции.
И что удивительно ярого возмущения 26 претендентов, которых проредили, мы не услышали. А ведь вполне можно было ожидать от владивостокцев и их кандидатов шума до кремлевских стен, да и бойкота выборов.
Может, на это и рассчитывали инициаторы снятия с выборов пестрой плеяды самовыдвиженцев? Не случилось. Между тем, как выяснилось, горожане связывают случившийся с Владивостокским горизбиркомом конфуз с именем Игоря Пушкарева. Не на это ли и рассчитывали заказчики "расчистки"? Тогда это у них получилось.
Умело воспользовались ситуацией коммунисты. Вот уже и их кандидату угрожают неизвестные голоса, требуя сняться с выборов. Так что интрига на мэрских выборах сохраняется. Иначе владивостокцам было бы совсем скучно.
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