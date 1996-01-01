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Избирательные участки готовят к 18 мая
Очередное заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов мэра Владивостока состоялось на прошлой неделе под председательством заместителя главы администрации города Игоря БАРАННИКА.
Участниками совещания стали представители административно-территориальных управлений (АТУ), городской избирательной комиссии, Думы г.Владивостока, руководители структурных подразделений администрации города, ответственных за подготовку и проведение досрочных выборов. Главы районных АТУ сообщили, что сегодня в краевом центре подготовлено 240 избирательных участков и за прошедшую неделю на многих из них уже устранен ряд замечаний.
В настоящее время практически все объекты оснащены первичными средствами пожаротушения, ведется активная работа по демонтажу глухих и установке раздвижных решеток, приводится в соответствие документация по ГО и ЧС. Как известно, основные претензии прокуратуры были как раз по состоянию противопожарной безопасности на избирательных участках. Положительно решен вопрос по двум проблемным объектам в Советском районе. Так, в детской школе искусств (избирательный участок № 313) сейчас устанавливается автоматическая пожарная сигнализация, делается ремонт помещения на 284-м участке. Полностью разрешены возникшие проблемы еще по пяти адресам во Фрунзенском районе.
Участники встречи положительно оценили ход работ по благоустройству прилегающей к избирательным участкам территории. Ее уборка совпала с проведением во Владивостоке санитарного двухмесячника, который завершится в день мэрских выборов 18 мая. Было озвучено, что в период с 15 по 17 мая профильные службы приложат максимальные усилия по наведению порядка на подведомственных участках. По информации управления содержания жилищного фонда и городских территорий, параллельно санитарной очистке запланирован и ямочный ремонт подъездных путей, который требуется на нескольких избирательных участках. Он начнется после того, как будет запущен асфальтобетонный завод во Владивостоке.
Заместитель главы администрации города Игорь Баранник поручил структурным подразделениям проработать решение вопроса транспортного обеспечения островов Русский и Рейнеке во время предстоящих выборов и запланировать их финансирование в городском бюджете. "Мы должны позаботиться о создании необходимых условий для голосования наших горожан", - подчеркнул Игорь Баранник.
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