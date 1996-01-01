Константин Толстошеин: Человек-рубильник

ТОЛСТОШЕИН - редкий для Владивостока мэр. За последние десятилетия он, пожалуй, единственный, кто избежал уголовного преследования. Кроме того, никто, кроме него, не брал мэрию штурмом - с выносом на носилках предшественника (Виктора ЧЕРЕПКОВА), при поддержке вооруженного ОМОНа и под прицелом фото- и телекамер всех имевшихся в нашем городе местных, центральных и зарубежных СМИ.

…Это было давно. Высокий, стройный, как всегда, отутюженный по линейке, в модном по тем временам, с металлическими пуговицами, пиджаке Толстошеин овладел мэрией поздним вечером 16 марта 1994 года. Журналисты, следя за захватом, мерзли на улице. Было темно и тоскливо. Наутро город призвали к спокойствию и объявили, что власть переменилась. Был Черепков - народный мэр и совесть России. Стал Толстошеин - полный его антипод.

При В.И.Ч., напомнила мне одна знакомая бабушка, электричество не отключали, но мы, горожане, жестоко мерзли в своих квартирах, спали в костюмах с начесом, а днем, выйдя на улицу, задыхались от вони городских помоек. При К.Б.Т. в домах потеплело, мусор мало-помалу вывезли, но наступила тьма. Город жил по графику отключений. Свечи, корейские газовые плитки, костры во дворах… О, это был апофеоз борьбы нашего края с ЧУБАЙСОМ! Толстошеин как человек НАЗДРАТЕНКО в мэрии находился, само собой, на передовой, на пике событий. То есть командовал рубильниками.

Что еще о нем вспомнить? При мэрстве Константина Борисовича кто-то, до сих пор неустановленный, взялся нашего брата-журналиста учить "понятиям". История была шумная, не хуже взятия мэрии.

…Молодой журналист Алексей САДЫКОВ подготовил радиопередачу "100 дней Толстошеина" у руля городской власти. Откровенная получилась передача по молодости лет автора. Доподлинно, из материалов уголовного дела, известно: герой передачи Константин Борисович был недоволен эфиром и даже ругался матом. Садыкова вдруг похитили, отвезли в укромное место, где били, пытали, заставляя сознаться, кто и сколько заплатил. Хорошо, не убили. Зато научили на всю оставшуюся жизнь, что с приморскими политиками шутить не надо. Исполнителей поймали, а заказчиков, как водится, не нашлось…

Еще помнится, что в мэрии Константин Борисович задержался ненадолго. Вернулся после отмены указа Ельцина без носилок, но на щите - непобедимый Черепков. А губернатор своего протеже забрал в Белый дом. В ранге вице-губернатора он уже материл журналистов рангом повыше - бывшего председателя ТГТРК "Владивосток" Бориса МАКСИМЕНКО и его зама и президента творческой ассоциации журналистов Приморского края Георгия КЛИМОВА.

Каким-то чудом у меня сохранилось их совместное обращение-SOS в шесть адресов - от прокурора края до вице-премьера РФ. Текст - экзотический: "Толстошеин в хамском тоне обвинил нас в очернении…", "Потребовал уволить БРЮХАНОВА…" (в то время - журналист Приморского радио. - Прим. ред.), "Заявил, что одному из нас набьют морду…", "Сказал, что нам подбросят наркотики…". Помню, был скандал краевого масштаба. "Лучший друг журналистов", как и в прежней истории, вышел сухим из воды. Хотя…

Выше той должности Толстошеин уже не забрался. А вскоре и в отставке вместе со своим куратором оказался... И пропал. Говорят, тоску заливал. Однако крепок, из плена вырвался и вскорости, что называется, сел в лужу, если иметь ввиду обмелевшее Владивостокское водохранилище и новую прозаическую должность - руководителя водоканала. Увы, бал правила уже новая элита. Не удержался…

В 2002 году наш герой в честь собственного 50-летия дал одной из местных газет непривычное для себя и общественности человечное интервью. Говорил про любовь - к президенту ПУТИНУ, к дорогим галстукам... Вспомнил и недолгое своё мэрство - как важную веху не столько в собственной биографии, сколько в истории города. Оказывается, это он, Толстошеин, построил путепровод на Второй Речке, бизнес-центр "Хёндэ", отреставрировал железнодорожный вокзал и привокзальную площадь. Горожане не знали?

"Да он же на путепроводе только красную ленточку разрезал, строил-то другой", - сказал в сердцах один мой собеседник. Зато Толстошеин получил звание "Заслуженный строитель России". Видимо, за ту самую ленточку. И за то, что когда-то на заре общественно активной юности работал прорабом, начальником участка и секретарем парткома стройтреста. Настоящие строители, узнав про звание, долго гудели, ничего не понимая. Но ропот низов никогда не смущал Толстошеина. И никогда не искал он, как тот Черепков, славы народной. Наоборот, не любил, когда его представители толпились с прошениями в мэрской приемной.

Как говорится, картина маслом: "Учителя Владивостока пришли на прием к Константину Борисовичу". А он и говорит своей секретарше: "Люблю грозу в начале мая! А этих, в китайских кофточках, ненавижу. В мою приемную этих… больше не пускать! Трах-тибидох!" Учителя услышали, разнесли по городу. Скандал, обиды. Да такой силы, что и сегодня работники образования Владивостока помнят Константина Толстошеина. И мне о том факте напомнили. Так что убойный аргумент про кофточки - наше фирменное, приморское изобретение. Кури в стороне, КИРКОРОВ!

Еще мне поведали, что из всех обозримых мэров Толстошеин был первым, заставившим тех, у кого есть деньги, делиться с властью. Я, честно сказать, как, наверное, и большинство горожан, об этом вкладе Толстошеина в общее дело до сих пор не догадывалась. Нам, местным да рядовым, от "общака" никогда ничего не перепадает - ни цен, чтобы были они по зарплате, ни благоустройства, ни спортсооружений, ни приличных дорог, ни честного ЖКХ, ни даже скромного представительства в местных органах власти.

Говорят, как с Толстошеина повелось, так и пошло. Заклятая дружба власти и денег. Стрельба. Похороны. Шикарный погост. И - тишина… Дальше по кругу. Теперь, правда, всё чаще заклятую дружбу сменяет СИЗО с уголовными делами и условными сроками. Время толстошеиных осталось в прошлом?

Константин Борисович ушел с госслужбы вслед за своим куратором Наздратенко. Вскоре покинул и Владивосток. Говорят, от греха подальше. Что оставил? Особняк в пригороде продал - причем с трудом, уж больно по-купечески выстроен. Бизнес перепал дочери. Впрочем, плохое-то в народе забывается. А реально в памяти остался гастроном в Первомайке, на улице Вилкова, называемый в народе "Толстошеинским". Сокращенно - "Шея". Если б бывший мэр слышал, с какой душевностью люди произносят это слово (не убавить, не прибавить - большой и вкусный магазин с умеренными ценами!), ни за что бы не обиделся.

А Константина Борисовича в последний раз видели в Подмосковье. Там, говорят, коттедж купил и заводик - то ли свечной, то ли майонезный. На старость хватит!

Специально для "ЗР".