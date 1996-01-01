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Избирательная комиссия Владивостока навела порядок в мэрских рядах своеобразно
В сущности, с выборами главы администрации Владивостока все стало окончательно понятно во вторник 8 апреля. Накануне поздно вечером закончилось заседание Владивостокской городской избирательной комиссии, которая признала не соответствующим закону уведомления нескольких кандидатов о внесении избирательного залога. Кандидатам, внесшим 1 млн рублей в залог, отказано в регистрации и обещано вернуть деньги. Тех, кого с таким залогом уже зарегистрировали, снимут с выборов через суд.
Основанием для такого решения послужило якобы заключение ревизионной комиссии крайизбиркома о том, что никто из кандидатов, сдавших залог, не известил надлежащим образом горизбирком о сдаче избирательного залога. Получается, что копия извещения Сбербанка России о перечислении избирательного залога на счёт избирательной комиссии с печатью банка и справка, заверенная печатью и двумя подписями (кандидата и члена избирательной комиссии) "О приёме копии платёжного документа о перечислении избирательного залога", не являются основанием считать, что кандидат этот залог внес. По мнению крупных специалистов крайизбиркома, вся эта канитель - лишь "намерение кандидата внести залог".
Статья 43 пункт 6 Избирательного кодекса Приморского края гласит: избирательный залог считается внесённым в случае предоставления кандидатом в избирательную комиссию копии платёжного документа с отметкой Сбербанка о перечислении избирательного залога. Краевой кодекс полностью дублирует положения федерального закона о гарантиях прав избирателей. Так что же было не так?
В список "лишенцев" попали бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы Виктор ЧЕРЕПКОВ, депутаты городской думы Дмитрий НОВИКОВ, Николай МАРКОВЦЕВ и Олег ХРАМОВ, бывший первый вице-мэр Владивостока Юрий КОРЕНЬ, предприниматели Светлана НИКОЛАЕВА и Игорь СКЛЯРОВ, а также временно неработающие жители Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и Михаил ПУШКАРЕВ. Еще трое - редактора газеты "Далекая окраина" Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГА, токаря из Екатеринбурга Виктора Григорьевича ЧЕРЕПКОВА и предприниматель Сергея ТАТАРНИКОВА - снимут с выборов, отменив регистрацию через суд.
Тогда в списках останутся три партийца - Александр БАРАНОВ, Игорь ПУШКАРЕВ, Геннадий ТУРМОВ и еще, возможно, три претендента, собравшие подписные листы. Сегодня избирком ищет в них ошибки. Еще два "единоросса" из 26 претендентов на утро 7 апреля сняли свои кандидатуры, подчиняясь решению конференции своей партии. Так Владивосток получил "партийные" выборы по аналогии с президентскими. Редакция попросила прокомментировать решение городской избирательной комиссии известного адвоката, специалиста в области избирательного права Евгения КОРОВИНА:
- Это решение - политическое. Я полагаю, это сделано с целью дезорганизовать работу штабов. Думаю, что члены городской избирательной комиссии, проголосовавшие за такое решение, были простимулированы. Считаю, что избирательная комиссия должна подать в отставку.
Депутат краевого Законодательного собрания Галина МЕДВЕДЕВА заявила "ЗР" еще жестче:
- Подобное решение комиссии нацелено на срыв выборов. Если в бюллетене для голосования останутся три кандидата-партийца, то как избиратель я оставлю за собой право в день голосования вычеркнуть всех.
Депутат городской думы Владивостока, кандидат на пост главы администрации Николай МАРКОВЦЕВ:
- Я пришел в избирательную комиссию в 19 часов 30 минут. Все уже были под хмельком. Я понял, что те, кто голосовал за это решение, внакладе не остались. Мы будем жаловаться в суд. Уверен, что подобные действия избирательной комиссии направлены на срыв выборов.
Первый секретарь Владивостокской городской организации КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ:
- Коммунистам Владивостока предстоит теперь дать оценку поведению нашего представителя в городской избирательной комиссии Павла АШИХМИНА. На наш вопрос, чем он руководствовался, голосуя за это решение, Ашихмин молчит. Как нам теперь работать? Принятое решение о возврате залога кандидатов - в сущности, отказ им в регистрации. Я считаю это решение политическим, попирающим права не только кандидатов, но и избирателей.
На вопрос корреспондента "ЗР", чем руководствовалась комиссия, принимая такое решение, секретарь горизбиркома Галина ДОГОТ ответила: "Мы добросовестно заблуждались и исправили свою ошибку". Она сообщила также, что за названное решение не проголосовали два члена горизбиркома - Татьяна БОЛЬШАКОВА и Наталья КИБЕЦ.
Остается только спросить: из портфеля какого политтехнолога вытащили данную заготовку для срыва выборов?
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