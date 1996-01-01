Почему на остров Русский иностранцам стоит посмотреть до саммита АТЭС

Однажды в районе владивостокского Арбата встретила двухметрового норвежца, сверяющегося с картой местности. Карта Владивостока была в исполнении известнейшего в мире издательства путеводителей Lonely planet (специализируется на освещении достопримечательностей для туристов-индивидуалов). Вид у интуриста был потрепанный и недоумевающий - данные не сходятся.

Тут я поняла, как сама выгляжу за границей. Открытие осталось бы личным и невостребованным широкой общественностью, если бы не имело продолжения. Мне захотелось написать путеводитель по острову Русскому.

Легенда - "Турагент"

Представьте себе иностранца, начитавшегося отчетов о подготовке к саммиту и возжелавшего приехать на Русский до того, как его осчастливят блага цивилизации. Чтобы, так сказать, поймать натуру. Сначала я хотела притвориться тем самым туристом и попробовать произвести разведку на местности. На английском языке, разумеется. Однако славянская физиономия и скверное произношение выдавали меня с головой. Пришлось воспользоваться другой легендой: я - сотрудник туристической компании, планирующей в июне разместить на острове Русском четырех иностранцев. Скажем, двое из Евросоюза и двое - граждане КНР. Чтобы гости чувствовали себя комфортно, требовалось разузнать на месте: варианты размещения и питания, наличие Интернета и других видов связи, способ пополнения кошелька через банки и банкоматы, наличие квалифицированной медпомощи и т.д. В общем, сущие мелочи, и в приличном путеводителе по любой стране вы без труда найдете эту информацию.

Итак, мысленно пропустив главу Gateway city (в нашем варианте это был бы Владивосток), купила билет на вокзале пригородных морских сообщений на о. Русский и тем самым перешла к главе "Транспорт". Так и запишем: "доставка туристов на о. Русский осуществляется грузопассажирскими паромами, в сезон (июль-сентябрь) суда идут сильно перегруженные, и с приобретением билетов могут возникнуть сложности". Билеты иностранцам и некоторым русским продают за $1 (25 руб.), другим русским - за $0,5. Здесь переводчику пришлось бы объяснять политику муниципалитета в отношении нерезидентов. Техническое и гигиеническое состояние судна за ограниченностью места опустим. В сезон возможна доставка на арендованном катере (яхте) - от $300 в сутки. На острове можно перемещаться на автобусах (около $ 0,5 за поездку) или на такси (любая автомашина на острове теоретически является такси - от $3 по населенным пунктам до $20 при групповой заброске в отдаленные бухты).

Деньги, связь и прочие прелести

Связь на о. Русском может быть осуществлена только по мобильному телефону или отправкой международной корреспонденции в единственном почтовом отделении. Открытка в международном направлении - $1, заказное письмо до 20 г - около $3. Интернет-услуг на почте нет, интернет-кафе на острове отсутствует. При деловом подходе и личной договоренности письмо можно отправить из школы №20 (на Подножье). Там же есть единственный на острове стационарный публичный телефон (в настоящий момент не работает). В администрацию острова за связью обращаться бессмысленно, поскольку Интернета там тоже нет. (И, как выдал страшную тайну бывший военный и ныне заместитель главы Вячеслав ТРЕПАЛИН), не будет, поскольку интернет-связь в поселке осуществляется по военному кабелю, в котором "кое-чего не хватает").

Финансовые проблемы лучше решать во Владивостоке. На острове нет банков, банкоматов, обменных пунктов, почта не принимает переводы Western Union. Есть возможность получить электронный почтовый перевод из России, при необходимости переслать деньги могут ваши русские друзья или принимающая турфирма.

Срочную медицинскую помощь оказывает "скорая" (тел. 619-447), англоговорящего персонала нет. В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами медобъединения. На острове не знают о практике туристического страхования и, по словам замглавврача, помощь оказывают бесплатно. В серьезных случаях осуществляется транспортировка в больницы города. При невозможности срочного прибытия "скорой" в отдаленные места (состояние дорог) медик порекомендовала обращаться к компетентным лицам с врачебным образованием (с указанием телефонов). "А вообще странная у вас затея - везти сюда иностранцев. Наверняка разведчики! - в заключение беседы сказало ответственное лицо и просверлило меня глазами жены фээсбэшника. - Иначе здесь смотреть нечего, казармы заброшенные да форты загаженные. Кстати, в саммит мы тут не верим!".

Поблагодарив за информацию, бросаю взгляд на облезшие обои приемной с плакатом "Надо мужественно переносить то, что не можешь изменить".

Пройдите в особый отдел

Дальше черт меня дернул зайти в поселковую администрацию. С той же легендой о размещении четырех иностранцев. Хотелось уточнить, так ли все печально, как поведали мне "аборигены". Замглавы и бывший военный Трепалин оживился, тут же позвонил в отделение ФСБ по о. Русскому и попросил меня проследовать к начальнику особого отдела Сергею БЕЗБОРОДОВУ. У меня перехватило дыхание, а потому мне поспешили разъяснить: "На посещение иностранцев нужно особое разрешение, вам все расскажут. Вы же не хотите неприятностей своим туристам? Я сам пять лет назад прервал такой "отпуск" двум корейцам, вычислил их в автобусе по глазам".

Выдыхаю и отправляюсь на прием в особый отдел. Приняли на удивление хорошо: "Разрешение требуется согласно приказу № 470 от 4 июля 1992 г."Об утверждении перечня территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев". Пришлете мне список фамилий на факс. Мы их проверим по своим каналам, только визы к факсу приложите. Нет, отказывать сразу не будем, пусть приезжают, хоть потренируемся на них в слежке, а то скучно тут у нас". В общем, как лицо гражданское и женского полу, я поняла только то, что моих мифических граждан на Русский пустят (если, конечно, в предполагаемый момент прибытия не начнутся стрельбы и они не агенты иностранных разведок), но со специфической программой пребывания.

Ладно, мы пойдем другим путем. Обратимся напрямую на базы отдыха, едва ли за их гостями так бдят. И была права. Чтобы не ставить в неудобное положение турбазы (как-никак нарушение), скажу без ссылок на конкретных лиц: иностранцев возят, и возят без проблем. Просто к парому подгоняют машину, и все экскурсии - на колесах. Попросту говоря, не светитесь своими нерусскими лицами в общественном транспорте. Вот и на работающих на базах отдыха узбеков приказ № 470 тоже не распространяется. Работают себе. Может, они и не узбеки, а может, на них "тренироваться" не интересно…

Вид на море

С размещением иностранцев особых вопросов не возникло. На острове полно летних баз отдыха и две очень приличных (ей-богу, тянут на две "звезды") круглогодичного размещения "Белый лебедь" и "Полина" (бухта Аякс, полуостров Саперный). Питание трехразовое - удобно во "внесезон", поскольку запастись продуктами можно только в ларьках и мини-магазинах, постоянно работающих кафе нет). В "Белом лебеде" очень вежливая и понимающая затруднения с размещением иностранцев администратор показала номера (санузел в номере, две кровати, телевизор, вид на море, около $45 в сутки). Тактично не будем сравнивать с тремя "звездами" в Таиланде за $30. По местным меркам все очень даже на уровне, но Интернета все равно нет. Зато по желанию трудящихся организовывают экскурсии с англоязычным экскурсоводом (около $20 в час). К тому же есть свой врач.

В итоге проблемку утрясли, осталось только объяснить моим мифическим иностранцам, что остров Русский им обязательно стоит посетить до саммита. В таких случаях в путеводителе есть глава "Для чего ехать?" Отвечаем: купаться, нырять с маской и аквалангом, кататься на катере, рыбачить с русскими мужиками (как на подбор бывшие военные) и с ними же играть в разведчиков. А что, отличная программа на неделю.