Депутаты Южно-Сахалинска борются с мэрией с помощью голодовки

Шесть депутатов городского собрания Южно-Сахалинска, высказав недовольство мэру города Андрею ЛОБКИНУ его деятельностью, объявили голодовку. Об этом РИА PrimaMedia заявил депутат горсобрания Вадим ДРАГУНОВ.

Голодовка началась в пятницу в кабинете № 207 здания городского собрания. Койки, раскладушки, постельное белье и гигиенические принадлежности туда доставлены, отметил депутат. "Если спустя несколько дней городская администрация не предпримет никаких шагов для исполнения решения, мы намерены разбить на площади Ленина палатки и начать бессрочную голодовку. Заявление о проведении данной акции подано в администрацию города", - отметил Драгунов.