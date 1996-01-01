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Китай, похоже, приболел
Устойчивость экономики Китая сильно переоценена. Бурный экономический рост за три последних десятилетия так и не создал в стране прочного внутреннего рынка. Зависимость китайской промышленности от внешнего сбыта настолько велика, что делает национальное хозяйство КНР крайне уязвимым для глобального кризиса. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), пишут "ФК-Новости".
По мнению Центра, приход мирового экономического кризиса в Китай способен нанести большой урон производственному и финансовому секторам, разбалансировать всю социально-политическую систему страны и даже повлечь за собой распад государства.
КНР экспортирует товары в 182 страны мира. Экономика Китая растет со скоростью, достигающей 10% в год. Она составляет около 45% от экономики США, что приблизительно является 12-14% мирового хозяйства. При этом КНР остается крайне неравномерно развитой страной, огромная часть населения которой занята трудом в полунатуральной сфере.
В мировой системе, несмотря на самостоятельные жесты, КНР занимает полупериферийное положение. Широкие массы китайцев существуют в ужасающей нищете, а подавление их недовольства осуществляется репрессивной бюрократической машиной.
"В стране имеются внутренние границы, отделяющие промышленные зоны от доиндустриальной периферии, осуществляется жесткий контроль перемещения граждан. По мере повышения спроса на рабочую силу государство миллионами привлекает рабочих из сельских районов", - говорит Директор ИГСО Борис КАГАРЛИЦКИЙ. До последнего времени эти меры способствовали поддержанию низкой стоимости рабочей силы, создавая выгодные для инвесторов условия. Однако, по словам Кагарлицкого, в настоящее время "преимущества" отсталости не прибавляют КНР устойчивости.
"Прямая зависимость внутреннего рынка КНР от спроса на китайские товары в других странах делает его крайне уязвимым. Спад в США и инфляционное сужение других рынков означют для Китая в скором времени масштабное падение продаж экспортируемых промышленных изделий, а затем сырья и сельскохозяйственной продукции", - констатирует глава Центра экономических исследований ИГСО Василий КОЛТАШОВ.
Правительство КНР рассматривает проблемы в США как непосредственную угрозу для своей экономики. Однако происходящие сейчас межгосударственные финансовые вливания в американское национальное хозяйство не снимают системной проблемы сужения центральных рынков планеты и не могут привести к легкому прохождению кризиса. Приход кризиса в Китай грозит повлечь остановку значительной части промышленности, включая добывающую, вызвать финансовые затруднения и обострить социальные противоречия.
Наиболее острой проблемой Китая в последние месяцы считается инфляция. В 2007 году продукты подорожали, по официальным оценкам, на 12%. По некоторым продовольственным товарам ценовой рост составил 40-50%. Высокая инфляция привела к покупательскому ажиотажу, сокращая потребительские возможности национального рынка. Причина инфляции - не увеличение объемов внутренних кредитов и иностранных инвестиций, как полагают аналитики в КНР, а избыток денег.
Однако это только первый симптом угрожающих КНР трудностей. После уже зараженных спадом США, Китай - вторая по слабости иммунитета большая держава в мире.
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