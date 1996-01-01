Китай не заметил под боком ДВ

Экономика Китая под влиянием мирового экономического кризиса переживает не лучшие времена. В 2007 году положительное сальдо торгового баланса страны уменьшилось на 64% за счет замедления роста экспорта.

По мнению некоторых экспертов, в случае если кризисные явления в экономике приобретут долгосрочный характер, это может ударить и по российскому экспорту. Каким образом и как это может отразиться на экономике Приморья, пытался понять корреспондент ДДГ "ЗР".

В статье, посвященной этой теме, "Независимая газета" пишет: по данным Главного таможенного управления КНР, в феврале 2008 г. в Китай существенно сокращены темпы роста экспорта (на 6,5%) и увеличены объемы импорта (более чем на 35%).

По оценке правительства КНР, снижение торгового профицита вызвано падением спроса со стороны американских потребителей (прямое следствие ипотечного кризиса) и неблагоприятными погодными условиями (этой зимой в КНР наблюдались самые сильные за последние полвека снегопады и бураны, из-за чего транспортную систему страны лихорадило). Правда, на пресс-конференции в рамках проходившей на прошлой неделе в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Ян ЦЗЕЧИ заявил, что одной из предпосылок дефицита в торговле США с Китаем стал запрет Вашингтона на экспорт в КНР ряда продукции высоких технологий.

Сложившаяся ситуация наглядно свидетельствует о сильной взаимозависимости. Директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР приводит такие данные: падение темпов роста ВВП США на 1% приводит к снижению объемов китайского экспорта на 4% и к замедлению роста китайской экономики на 0,5%.

А как же Россия? Договоренности об увеличении товарооборота между нашими странами успешно выполняются, и торговля развивается на принципах взаимодополняемости, считает китайское правительство. Россия окончательно превратилась в сырьевой придаток Китая, констатируют российские эксперты.

Досье По итогам 2007 года товарооборот между Россией и Китаем составил $48,16 млрд (+44,3% к 2006 г.). По данным торгпреда России в Китае Сергея ЦЫПЛАКОВА, импорт китайских товаров вырос почти на 80% и сальдо внешней торговли России с КНР впервые сложилось отрицательное (-$8,8 млрд). По итогам 2007 г. Россия стала седьмым по значимости торговым партнером КНР, а Китай для нашей страны - третий по масштабам внешнеторгового оборота.

Наши экспортеры признают, что китайский рынок практически полностью потерян для наших товаров с высокой добавленной стоимостью. Сырая нефть и круглый лес - вот что нужно от нас бурно растущему соседу. Востребована пока и продукция химической промышленности. А вот мечты вернуть былую славу, когда Китай покупал у России в больших объемах машинотехническую продукцию, канули в Лету. Бесстрастная статистическая цифирь свидетельствует: в 2007 г. поставки машин и оборудования из КНР в Россию выросли почти на 90% ($8,7 млрд), транспортных средств практически удвоились, а экспорт китайского ширпотреба, продолжив победное шествие, увеличился на 278%!

При замедлении темпов роста мировой экономики и КНР может, конечно, снизиться спрос на нефть и газ, и, если в КНР затормозятся темпы строительства, это может повлиять на темпы роста импорта продукции российской металлургической промышленности, хотя вряд ли в этом секторе все будет так серьезно.

По словам зам. директора Института Дальнего Востока РАН Андрея ОСТРОВСКОГО, основная причина снижения экспорта из Поднебесной - изменение политики властей страны. КНР переходит на новую модель экономики. Она предусматривает не экстенсивное, а интенсивное развитие, экономию природных ресурсов, бережное отношение к окружающей среде, строительство гармоничного общества, основанного на социальной справедливости.

В частности, раньше в конце каждого года производителям продукции в КНР возвращался налог на экспорт. Теперь на 1115 видов продукции эта льгота отменена. Ставка подоходного налога для предприятий, действующих на территории КНР, независимо от того, национальный в них капитал или иностранный, стала единой - 26%. Тем не менее все эти изменения вряд ли серьезно отразятся на объемах российско-китайской торговли, считает А. Островский, а вот нам нужно думать над тем, как улучшить структуру нашего российского экспорта.

И все-таки, как отразятся все эти нововведения на внешней торговле Приморского края? Есть ли повод для беспокойства? Для начала обратимся к торговой статистике.

Досье В 2007 году внешнеторговый оборот Приморья, с учетом данных экспорта и импорта за пределами таможенной границы, составил $5,3 млрд, увеличившись на 28% млн. При этом экспорт увеличился на 8%, а импорт - на 38% ($4,23 млрд). Основные позиции приморского экспорта: рыба и морепродукты (30%), древесина (25%), металлы и изделия из них (12%), продукция ТЭК (11%), продукция химической промышленности (3,2%) и др. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства (51%), продовольственные товары и сырье (17%), одежда, ткани, обувь (12%), металлы и изделия из них (около 4%), продукция ТЭК - 1,5%.

Отрицательному сальдо внешнеторгового баланса Приморья удивляться давно не приходится: продаем сырье, покупаем продовольствие, товары народного потребления и высокотехнологичную продукцию. Немного "утешает" (по части теоретического уменьшения отрицательного сальдо) то, что часть импорта, например, авто и продовольствие, поступающие в Приморье, потом перераспределяется в соседние регионы.

Традиционная тройка лидеров, с которыми у Приморья самые тесные внешнеторговые связи: КНР (38%), Япония (30%), Республика Корея (14%).

Если говорить о лидерстве Китая в торговле, этому тоже удивляться не приходится: великий сосед кормит, одевает и обувает, игрушками снабжает. В прямом смысле этого слова.

В 2007 г. торговый оборот Приморья с КНР увеличился на 36% и составил более $2,36 млрд. Экспортировано леса, рыбы, нефти, концентратов вольфрамовых и цинковых, нефти сырой и нефтепродуктов на $770,3 млн (+1%). Как говорится, чем богаты!

Импортировали разных товаров на 1,59 млрд (+62%), тем и рады! Больше стали покупать обуви, продовольствия и сырья для его производства. Перестали смеяться, как было еще несколько лет назад, над китайским оборудованием и машинами. Так, грузовых автомобилей импортировали почти на $92 млн, а машин и оборудования - на $54 млн.

В общем, жизнь наглядно показывает: состояние китайской экономики может положительно или отрицательно влиять на жизнь дальневосточников только при условии тесной внутриотраслевой кооперации, а этого у нас пока не наблюдается. Одни разговоры. Хотя, если вдруг в Китае что, стоит посочувствовать США, Японии, Южной Корее и другим победителям экономической интеграции.