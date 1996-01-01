Дальний Восток не вписывается в российские реформы

Члены Совета при полномочном представителе Президента РФ на заседании, прошедшем в Магадане, в очередной раз сошлись во мнении: дальневосточные регионы не вписываются в общие правила реформирования российской экономики.

Убедились мы в этом на реформе энергетики. И столкнулись вновь - на получении средств из Фонда содействия реформирования ЖКХ, на отборе инвестиционных проектов, которые берется финансировать федеральный центр. А теперь еще - на кредитах госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". К обсуждению этих вопросов в столицу Колымы были приглашены и московские функционеры. Как подчеркнул полпред президента в ДФО Олег САФОНОВ, для активного взаимодействия.

Сегодня популярны глобальные темы - саммит АТЭС, федеральные целевые программы, стратегия развития Дальнего Востока. Однако сотням тысяч дальневосточников мешают сосредоточиться на радужных перспективах удручающее состояние коммунальной инфраструктуры, а также собственное аварийное жилье. Диагноз дальневосточной коммуналке поставил Олег Сафонов: "износ основных фондов ЖКХ составляет более 65%. Ветхим остается 40% сетевого хозяйства" и "в целом капитальному ремонту подлежит 40 млн кв. м жилья, или 30% от общей площади имеющегося жилищного фонда".

Помочь в решении этой проблемы призваны в том числе федеральная программа переселения из аварийного и ветхого фонда и Фонд содействия ЖКХ, который располагает 240 млрд рублей. По словам заместителя гендиректора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Владимира ТАЛАЛЫКИНА, из них верных 12 млрд рублей могли бы получить дальневосточные субъекты Федерации. Однако до сих пор ни одной нашей заявки в фонде нет. И лишь четыре территории - Якутия, Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области вплотную подошли к тому, чтобы эти деньги... попросить.

Федеральное финансирование тесно увязано с ходом жилищно-коммунальной реформы. Согласно закону, федеральные деньги регионы смогут получить только на условиях софинансирования и при наличии собственной программы по переселению граждан из аварийных домов. Еще одно условие - не менее 5% жилых домов должны управляться товариществами собственников жилья (ТСЖ).

Малая численность населения в муниципальных образованиях, а также эти 5% и стали непроходимыми преградами. По словам губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, этот критерий заставляет власти вынуждать граждан создавать ТСЖ, что не очень-то демократично. А его коллега президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав ШТЫРОВ заявил, что Якутия приблизилась к соответствию требованиям закона только за счет большой концентрации ТСЖ в нескольких крупных республиканских центрах.

Региональные аспекты инвестиционной политики госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) презентовал Совету при полпреде Президента РФ зампредседателя ВЭБа Анатолий БАЛЛО. Созданная менее года назад эта финансовая структура призвана стать соинвестором крупных проектов, в том числе реализуемых в регионах. И Дальний Восток в представлении руководства банка - одна из наиболее перспективных для сотрудничества территорий. Доказательством тому - тот факт, что второе после Санкт-Петербурга представительство банк планирует открыть в Хабаровске. Это не может не вдохновлять региональные власти.

По закону фонд может финансировать проекты сроком более 5 лет (до 15 лет), чего боятся другие банки. А поскольку банк не платит налог на прибыль, то и кредиты его будут предоставляться на льготных условиях. На этом обнадеживающие перспективы заканчиваются. Инвестиционный фонд имеет право прокредитовать только 20% от суммы проекта, остальное компания должна самостоятельно привлечь на рынке. Беда только в том, что сегодня даже Сбербанк не готов предоставлять ресурсы больше, чем на три года, а перспектива роста процентной ставки становится все более очевидной.

Тем не менее, по словам господина Балло, в портфеле банка уже есть ряд работающих совместных проектов с Комсомольским-на-Амуре авиационно-производственным объединением (КнААПО), Хабаровским судостроительным заводом и Арсеньевским заводом "Прогресс". Зампред ВЭБа подчеркнул, что банк заинтересован участвовать в проектах по созданию мощностей для глубокой переработки природных ресурсов - рыбы и леса. Актуальная для региона тема. Вот только минимальная цена проекта, по которому готов работать банк, - 1 млрд руб.

Как заметил губернатор ЕАО Николай ВОЛКОВ, средний бизнес, а малый тем более, имеющий существенные ограничения по объемам кредитования в коммерческих банках, вряд ли смогут претендовать на льготные кредиты фонда. Хотя для многих дальневосточных территорий именно проекты среднего бизнеса (по той же переработке) нередко имеют государственную значимость. Поддержав коллегу, губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ предложил снизить критерии отбора инвестиционных проектов для регионов Дальнего Востока.

Так что куда ни кинь - особая мы территория, Дальний Восток.