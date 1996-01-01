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Владивостокцы выбирают мэра-пиарщика?
Почти 30% владивостокцев пребывают в неведении, что выборы главы администрации города в принципе состоятся. Такие данные были получены в результате социологического опроса, проведенного кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ВИМО АТР ДВГУ. Под руководством Ольги НОВИКОВОЙ, старшего преподавателя кафедры, студенты опросили 170 горожан по статистически репрезентативной выборке.
Почти 52% респондентов выказали свое намерение заявить о своей позиции на майских выборах мэра Владивостока. Отказались принимать участие во всегородском волеизъявлении около 18%. Юные социологи выявили настроения 26,5% опрошенных, которые еще сомневаются, приходить ли им на избирательный участок в принципе.
Несмотря на то что вера в экс-мэра ЧЕРЕПКОВА среди горожан высока, по мнению опрошенных, Виктора Ивановича реально поддержат на выборах лишь 8% избирателей. В фаворе у владивостокцев станет тот, кто громче всех "пропиарится" перед голосованием, - 25,3%. Моральный аспект не менее важен для жителей краевого центра: 21,3% респондентов делает ставки на кандидата, который за столь не долгий срок успеет сделать что-то полезное для горожан. Собственное мнение высказали 7% опрошенных, которые предполагают, что "победит тот, у кого будет больше денег" или "народ проголосует против всех". Затруднились с ответом 24,2%.
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