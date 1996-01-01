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Выборы. Не честно, так хоть законно
Хабаровская краевая избирательная комиссия продолжает подводить итоги президентских выборов. В частности, на прошлой неделе были обнародованы результаты приуроченной к мартовским выборам "горячей линии".
"Всего с жалобами, вопросами и пожеланиями к нам обратились 547 человек, - сообщил ДДГ "ЗР" член краевой избирательной комиссии Евгений МЕНЯЕВ. - Самыми животрепещущими для хабаровчан оказались проблемы плохой работы ЖКХ (69 звонков) и вопросы о возможности голосования в чужом городе без открепительного удостоверения (59 звонков)". В целом же, по словам Меняева, вопреки ожиданиям, социальные проблемы волновали звонящих в два раза реже, нежели вопросы по организации выборов, такие как получение открепительных удостоверений, адресов и телефонов отделений партий.
А заместитель председателя крайизбиркома Татьяна АБСАТАРОВА рассказала о том, как кандидаты в президенты использовали выделенное им бесплатное эфирное время на региональном радио и телевидении. Абсолютным лидером здесь оказались Геннадий ЗЮГАНОВ и выдвинувшая его КПРФ, прокрутившие 151 минуту агитационных роликов по краевому телевидению и 110 минут - на краевом радио. А меньше всех, как ни странно, пользовался бесплатным эфиром Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 34 минуты на региональном телевидении. Использовать местное радио в качестве агитационного рупора его штаб не стал.
Татьяна Абсатарова также обратила внимание на следующую особенность: в Хабаровском крае оказалось на 15% больше испорченных бюллетеней, чем в среднем по России. Что, видимо, свидетельствует о большей протестной настроенности жителей региона. А секретарь краевой избирательной комиссии Геннадий НАКУШНОВ заметил, что в избирательную комиссию было подано всего 36 жалоб на нарушение избирательных прав, причем по некоторым из них председатели участковых комиссий до сих пор не дали внятных разъяснений. "Конечно, выборы не всегда могут быть честными, но наша задача - сделать, чтобы они были законными", - заявил он. А это трудно. И, по словам председателя хабаровского крайизбиркома Виктора ЦЫРФЫ, "предстоящие выборы мэра Хабаровска и депутатов городской думы будут в два раза сложнее, чем президентские".
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