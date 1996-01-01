Ковалев уступает Пушкареву

Первый заместитель главы администрации Владивостока Игорь КОВАЛЕВ не станет регистрировать свою кандидатуру на выборах мэра краевого центра и поддержит на них своего тезку - сенатора Игоря ПУШКАРЕВА.

Такое сенсационное заявление было сделано им на встрече с городской общественностью, прошедшей в минувшую субботу. Выступая перед собравшимися, Игорь Ковалев подвел итог работы администрации Владивостока за последние несколько лет. По его словам, в целом в городском хозяйстве практически по всем направлениям с 2004 года произошли положительные изменения. Особенно они заметны в сфере здравоохранения - высокими темпами ведутся ремонты муниципальных больниц, а скорая помощь получила статус одной из лучших служб в России. Шаг вперед сделан в вопросах благоустройства городских территорий. Реконструированы 13 пришкольных стадионов, где возможность заниматься спортом получили не только учащиеся, но и жители микрорайонов. Большое внимание уделялось социальной помощи, в этой сфере развернут целый спектр муниципальных программ.

Касаясь выборов мэра Ковалев подчеркнул, что смысл работы главы города заключается в том, чтобы наладить достойную жизнь горожан и стабильное функционирование городского хозяйства. "Я всегда хотел нести ответственность за свою работу и делать ее системно, нацелившись на конечный результат. Поэтому, когда были назначены внеочередные выборы мэра, я уведомил избирательную комиссию о своем решении принять в них участие. Шансы победить на них достаточно высокие, ведь для абсолютного большинства горожан очевидны результаты работы нашей команды", - подчеркнул Игорь Ковалев.

Тем не менее, по его словам, в последнюю неделю он провел много встреч и консультаций с представителями общественных организаций, горожанами, хозяйственными руководителями. И пришел к выводу, что у города появился хороший шанс выбрать путь стабильного и спокойного развития, который так необходим краевой столице. "Считаю, что член Совета федерации Игорь Пушкарев способен объединить вокруг себя и профессиональную команду в администрации города, и общественные силы и движения Владивостока", - заявил Ковалев.