Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ковалев уступает Пушкареву
Первый заместитель главы администрации Владивостока Игорь КОВАЛЕВ не станет регистрировать свою кандидатуру на выборах мэра краевого центра и поддержит на них своего тезку - сенатора Игоря ПУШКАРЕВА.
Такое сенсационное заявление было сделано им на встрече с городской общественностью, прошедшей в минувшую субботу. Выступая перед собравшимися, Игорь Ковалев подвел итог работы администрации Владивостока за последние несколько лет. По его словам, в целом в городском хозяйстве практически по всем направлениям с 2004 года произошли положительные изменения. Особенно они заметны в сфере здравоохранения - высокими темпами ведутся ремонты муниципальных больниц, а скорая помощь получила статус одной из лучших служб в России. Шаг вперед сделан в вопросах благоустройства городских территорий. Реконструированы 13 пришкольных стадионов, где возможность заниматься спортом получили не только учащиеся, но и жители микрорайонов. Большое внимание уделялось социальной помощи, в этой сфере развернут целый спектр муниципальных программ.
Касаясь выборов мэра Ковалев подчеркнул, что смысл работы главы города заключается в том, чтобы наладить достойную жизнь горожан и стабильное функционирование городского хозяйства. "Я всегда хотел нести ответственность за свою работу и делать ее системно, нацелившись на конечный результат. Поэтому, когда были назначены внеочередные выборы мэра, я уведомил избирательную комиссию о своем решении принять в них участие. Шансы победить на них достаточно высокие, ведь для абсолютного большинства горожан очевидны результаты работы нашей команды", - подчеркнул Игорь Ковалев.
Тем не менее, по его словам, в последнюю неделю он провел много встреч и консультаций с представителями общественных организаций, горожанами, хозяйственными руководителями. И пришел к выводу, что у города появился хороший шанс выбрать путь стабильного и спокойного развития, который так необходим краевой столице. "Считаю, что член Совета федерации Игорь Пушкарев способен объединить вокруг себя и профессиональную команду в администрации города, и общественные силы и движения Владивостока", - заявил Ковалев.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Столице Приморья не хватает "мэра и ответственных людей в администрации"
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"