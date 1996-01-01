Кандидатский спам

7 апреля избирательная кампания по досрочным выборам главы администрации Владивостока вступила в новую фазу. Закончился прием заявлений в горизбирком от претендентов на ответственную должность в администрации краевого центра.

История ничему не учит наших земляков - и что должность расстрельная, и что могут посадить или по судам замотать, и что на родных отыграются. Можно лишиться здоровья, состояния, друзей, доброго имени. Еще гениальный БАЛЬЗАК когда-то сказал: "Всякая власть есть непрерывный заговор". Достаточно посмотреть на заключительный список претендентов на мэрский мандат - найдем тому подтверждение.

1 млн руб. = $42375, или 27325 евро

"От чистого сердца", пожалуй, пошла на выборы 70-летняя пенсионерка Галина Константиновна ЗАИКИНА да, вероятно, еще то ли санитар, то ли фельдшер "Скорой помощи". И оба до них не дошли. Не по плечу и не по карману.

Ниже мы рассмотрим цели тех претендентов, которые заявили о своих намерениях серьезно, внеся избирательный залог в сумме 1 миллион рублей. Деньги нешуточные, и перспектива оставить их городскому бюджету реальна, если претендент не наберет 5% голосов.

А залог между тем внесли...

Бывший политик и редактор эпизодической газеты "Далекая окраина" Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ, чей средний заработок - в размере 14 тысяч целковых в месяц. По опыту предыдущих выборов смеем предположить, что Владимир Александрович своей целью в период кампании поставит "мочилово" одного из претендентов, бывшего соратника. Угадайте с трех раз, кого. Правильно. Виктора Ивановича ЧЕРЕПКОВА. В итоге - получение небольшого бонуса с проекта.

Для этих же целей, подозреваем, прибыл с далекого Урала вместе со своими соратниками токарь Виктор ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРЕПКОВ. При зарплате в 30 тысяч рублей в месяц без вычета НДФЛ (по сведениям начальника его цеха В.ПОЛЯКОВА) уральский токарь наскреб-таки миллион. Может, заложил в ломбард токарный станок и сверла, продал шубу жены и двинулся во владивостокские градоначальники. Догадываемся, кому он выгоден, кроме самой демократии. Его цель - скорее всего, тоже трудовая, без больших шансов на 5%, - чуток зашабашить. Товарищи по заводской проходной, не стесняясь, называют его наемником и искренне завидуют удачной фамилии.

Внес деньги и бывший мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ, чтобы не связываться со сбором подписей. Не хочется думать, что Виктор Иванович отдал последнее ради демократического процесса.

Не моргнув глазом, пожертвовала миллионом генеральный директор ООО "ДаНа" Светлана НИКОЛАЕВА, занимающаяся, по ее словам, госпоставками. Женщина очень приятная, с тонкой кожей лица и кучей бриллиантов в ушках и на перстах. Утверждает, что любит эти камни. Говорит, что во власть идет, потому, что любит город. Я его тоже вроде люблю, но по бедности сижу дома или в редакции - пишу эти грустные строки. Злые же языки болтают, что Светлану Николаевну стала благодаря неким силам превентивной мерой на случай выдвижения краевого депутата Виктории НИКОЛАЕВОЙ.

Индивидуальный предприниматель Сергей ТАТАРНИКОВ также одним из первых предъявил банковские документы о перечислении с его избирательного счета одного "лимона". Его фигуру можно смело расценивать как президентского ставленника. Буквально днями в Тобольске Дмитрий МЕДВЕДЕВ много говорил о необходимости поддерживать средний и малый бизнес. Значит, все же он, Татарников - "человек Москвы"...

Городской депутат Олег ХРАМОВ, президент ООО "ВЛАДТРЕК", также не постоял за ценой. Его цель похода во власть пока не просчитывается. Пока и перспективы не проглядываются. Быть может, просто деньги остались после адресной помощи малоимущим.

Генеральный директор ООО "Цемент-ДВ" Игорь СКЛЯРОВ. Он также претендует на пост главы администрации Владивостока и тоже не поскупился - не понадеявшись на подписи избирателей, внес требуемую сумму в 1 млн руб.

Тряхнуть стариной и кошельком решился консультант ООО "СибЭкоМеталл" Евгений БЛИНОВ - о председателе исполкома городского Совета народных депутатов, последнем советском руководителе исполнительной власти "ЗР" рассказывал несколько номеров назад.

Партийцы идут бесплатно

По закону четыре фракции, представленные в Госдуме, выставляют своих кандидатов на выборную должность на местах на основании их заявления после решения региональных конференций - краевых или городских, это как в уставе записано.

Твердых партийцев, заручившихся поддержкой товарищей по партии, оказало трое. Первым получил "добро" на городской парткоференции КПРФ Геннадий ТУРМОВ - президент ДВТУ, депутат гордумы.

Вторым получил путевку во второй этап избирательной кампании координатор Владивостокской организации ЛДПР, депутат городской думы Александр БАРАНОВ. Сам он на конференции не присутствовал, но согласие стать мэром будущей столицы Приморья дал.

И, наконец, под самый занавес первого этапа кампании определились со своим кандидатом местные "единороссы". После долгих сомнений и консультаций с федеральным центром местные представители партии власти вынуждены были отступить от местных инициатив и согласиться с фигурой Кремля. Они и вынесли на обсуждение конференции кандидатуру Игоря ПУШКАРЕВА - члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, удачливого, заметьте, промышленника, бывшего депутата Законодательного Собрания края, да еще и из своих... За него партийцы проголосовали практически единогласно. Кремль умеет убеждать. Губернатор Сергей ДАРЬКИН на конференции не присутствовал. Некоторые участники внеочередной партийной конференции в кулуарах поделились с вашим корреспондентом своими подозрениями, что Сергей Михайлович вовсе не рад кандидатуре Игоря Сергеевича. Может быть, клевещут. Но претендент от "единороссов" - согласитесь, самая серьезная фигура в списках. Антикризисный управленец - молодой да опытный. Ставленник Кремля - при этом житель Владивостока. А те, кто знает его, говорят, образованный и с чувством юмора. По всей видимости, это ценное качество ему в ближайший месяц здорово пригодится...

"Справедливая Россия" в приморском исполнении как-то суетилась, что-то говорила о компромиссах и альянсе с "Единой Россией", да так и осталась ни с чем, вновь потеряв и без того самобытное лицо перед избирателями. Против установки МИРОНОВА на того же Пушкарева Игоря Сергеевича (придется всякий раз уточнять ФИО) не попрешь.

Особенности нынешней кампании

В сущности, ничего особенного. Политтехнологи даром хлеб едят. Типичные наперсточники. И поймать их невозможно, поговаривают, что и стражи порядка у них на проценте. И приемы - для лохов. Все одно и то же.

Ну, приволокли токаря Черепкова с далекого Урала. Это уже было и теперь не смешно. Мне довелось поговорить с представителем токаря, екатеринбуржцем Сергеем ПЕТРОВЫМ. Тот позиционирует себя как бывший политработник, отставной офицер и педагог. Учитель истории и обществоведения. Занятный урок он может преподать россиянам, как из демократической процедуры можно сделать уличный балаган. Шапито у моря. Утверждает, что деньги не пахнут. Кто нанял токаря и его самого - застенчиво скрывает.

Но понятно стало, что не "Единая Россия". Поскольку на заседании городской избирательной комиссии посланец этой партии как-то уже очень истово предлагал не регистрировать уральского Черепкова. Вот не регистрировать - и все тут. Дескать, на какие деньги он и его команда прилетели, когда у него не было еще избирательного фонда? Умора. Но токаря принципиальная комиссия все равно не тронула. Закон превыше всего.

Или. Обилие Пушкаревых (четверо!) наталкивает на мысль, что стараются две группировки. Обе, чтоб подумали на другую, предлагают своих Пушкаревых. Один из выдвинутых Пушкаревых - Михаил. Видимо, однофамильцы сенатора с именем на "И" закончились.

Или вот еще что понравилось. Вдруг прокуратура хватилась - и. о. главы администрации Владивостока Игорь КОВАЛЕВ не соответствует образованию. Или наоборот. Словом, выяснилось, что некогда И. Ковалев работал массажистом. И что с того? Мы даже знаем, например, что он одно время трудился чистильщиком бассейна. Лично я считаю, что любая работа лучше воровства и попрошайничества. Но стоило Ковалеву собраться на выборы - сразу он оказался "не подготовлен к исполнению обязанностей даже и. о.". А отчего молчали месяц назад?

Какие, однако, мудреные законы у нас в стране. Оказывается, человек, работавший в молодости массажистом, заместителем главы администрации в зрелом возрасте работать не может, а сегодняшний уральский токарь главой этой администрации - пожалуйста.