В Приморье муниципалов строят по единым нормам

В Уссурийске состоялось заседание совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов под председательством спикера Законодательного Собрания Приморского края Виктора ГОРЧАКОВА.

Совет действует при ЗС ПК с 2003 г. В ходе очередного заседания спикеры рассмотрели вопросы нормотворчества на местах. Проблемой стало соответствие с федеральным и региональным законодательством действующих уставов МО, муниципальных правовых актов. Виктор Горчаков обратил внимание на то, что почти каждый второй нормативный акт содержит противоречия с действующим законодательством, превышая предел полномочий органа, нарушаются правила юридической техники.

Участники совета также обсудили проблему нехватки квалифицированных кадров в МО. Юристов и специалистов государственного муниципального управления вузы готовят все больше, но в поселения и районы они не спешат ехать. Поэтому члены совета считают необходимым встраивать систему подготовки госслужащих и муниципальных служащих в систему кадровой работы, а само обучение вести целенаправленно под заказ. Обсудили также ход эксперимента в Пограничном и Ханкайском районах по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Следующее заседание состоится в мае в Дальнегорске.