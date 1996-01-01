Голосуйте за Пушкарева!

Для начала давайте успокоимся, друзья! Не нужно звонить прокурору и в избирком - это не противозаконная агитация. Потому как лозунг, вынесенный в заголовок, относится не к многочисленным претендентам на пост мэра Владивостока с такой фамилией, а исключительно к автору этих строк. Имею право! Но обо всем по порядку.

Сначала была Катя. Ну, та, которая томила миллионы российских телезрителей своим затяжным превращением из гадкого утенка в прекрасного лебедя. По-моему, метаморфозы так и не случилось... Впрочем, я не об этом. Нюанс в том, что с того момента моя семья, одаренная не самой распространенной в стране фамилией - Пушкаревы, начала испытывать, мягко говоря, дискомфорт. Когда жена или дочка где-нибудь называли себя по фамилии, люди начинали, как минимум, улыбаться, но кое-кто, очевидно, в силу врожденной воспитанности начинал орать на всю Ивановскую фразы типа: "нас посетила сама Катя Пушкарева!!!" С киношной страшилкой мои красавицы (и, замечу, вовсе не Кати) себя ну никак не ассоциировали, поэтому крикуны быстро несли заслуженную кару, часто жалея, что вообще научились когда-то говорить.

На моем жизненном пути, конечно, попадались фамильные тезки. А иногда даже приходилось отвечать на вопросы: "а не родственник ли я Самого П."? Но все это обычные житейские будни. А вот чтобы из-за фамилии попадать в круговерть громких, а то и общественно-значимых дел - это, конечно, не каждый день удается.

Ну, с сериальной, кх-кх, красоткой мы разобрались. Теперь, как вы уже наверняка догадались, речь пойдет о выборах в мэры известного своими давними скандальными политтрадициями Владивостока. Кстати, не далее как в субботу, на входе в одно заведение пришлось назвать свою фамилию. Девушка-менеджер вскинула бровки, услышав знакомый набор букв. "Не волнуйтесь, - говорю, - я - не человек Кремля". "Жаль", - подыграла девушка.

Но вернемся к нашим выборам. Итак, на момент написания данного материала было известно о трех кандидатах на пост мэра Владивостока по фамилии Пушкарев. Вы не поверите, но автор этих строк вполне мог оказаться в этом списке. И вовсе не по причине властных амбиций. Дело было так...

Однажды вечером в мою квартиру нагрянула девушка, которая попросила дочь позвать папу для важного политического дела. Папы, то есть меня, дома не оказалось. Девушка оставила телефон. Чуть позже звоню. Следует приблизительно такой разговор:

- Андрей Николаевич, дело срочное, мы вас выдвигаем кандидатом на пост мэра.

- Любопытно, а с чего вы решили, что я соглашусь?

- Конечно, согласитесь, на таких-то условиях... Так что готовьте копии паспорта и дипломов. Куда заехать?

Безапелляционность юной особы откровенно оскорбила, хотя в голове возникли перспективы отличного материала - как бы всю эту политшайку вывести на свет божий? Продолжаем диалог:

- А на работу и приезжайте. В газету "Золотой Рог".

- В газету "Золотой Рог"?!

Девушка осекается и уже вяло обещает заехать. Не заехала. Ну и бог с ней. Пушкаревых, не работающих в "Золотом Роге", она, как видим, нашла. Тем более понятно, что ни о каком моем выдвижении в качестве клона на мэрский пост не могло быть и речи. Во-первых, заполучить долго несмываемое пятно на репутации - стоит ли это хоть каких денег? Да и на газету наверняка легла бы тень. Во-вторых, я, конечно, не святой, но у меня, по крайней мере, нет комплекса неудачника по части своей жизни и мне незачем быть чьим-то клоном. В-третьих, искренне презираю махинаторов, которые почему-то часто путают себя с политтехнологами. Много ли надо ума, чтобы наплодить клонов - однофамильцев реальных кандидатов, в которых потом путаются подслеповатые старушки или просто люди второпях? Да где там... Вот и Архангельск подхватил скандальную эстафету: на пост тамошнего мэра баллотируются аж пять Сергеев МОИСЕЕВЫХ. Хорошо хоть не Борисов...

Ну а те, кто все-таки хотел бы проголосовать за так и не зарегистрированного кандидата Пушкарева А. Н., всегда могут это сделать в любом почтовом отделении. Кому как, но я случайным крестикам в бюллетене, полученным фактически обманом, всегда предпочту голоса реальных подписчиков своей газеты. Тем более что "Золотой Рог" ни с какой другой газетой точно не спутаешь!