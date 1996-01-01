Игорь Пушкарев пообещал профсоюзам Владивостока дружить "по-московски"

Во вторник состоялась встреча сенатора Игоря ПУШКАРЕВА с Советом Федерации профсоюзов Приморского края. Сенатор обратился к профсоюзам с просьбой поддержать его на выборах мэра Владивостока и выразил готовность встретиться с любыми профсоюзными коллективами.

"Мы с профсоюзами в одной лодке, - сказал Игорь Пушкарев. - Когда я работал руководителем "Спасскцемента" и Владивостокского судоремонтного завода, я всегда опирался на профсоюзы. Профсоюзы всегда были для меня поддержкой. Я уверен - оборудование, машины можно купить, но главное на любом производстве - это люди. И поэтому, конечно же, бизнес должен быть социально ответственным".

В случае своего избрания мэром города Игорь Пушкарев пообещал взять на вооружение опыт московского правительства, которое активно сотрудничает с профсоюзами. Компании там получают муниципальные заказы только с одобрения профсоюза. А это одобрение можно получить только в том случает, если на предприятии есть профсоюз и коллективный договор и если предприятие соблюдает трудовые права работников. Именно такое положение дел позволяет иметь достойную заработную плату и мощную социальную защиту. Для московских компаний давно стали нормой официальное трудоустройство, полностью "белая" зарплата и отличный соцпакет.

Кроме того, Игорь Пушкарев заявил, что сделает все для скорейшего принятия муниципальной программы поддержки работников детских дошкольных учреждений. Как известно, эта категория работников образования сегодня живет на зарплаты ниже прожиточного минимума: не более 3500 руб. в месяц получают няни и водители и не более 6000 - воспитатели Владивостока. В свою очередь профсоюзы пообещали сенатору свою поддержку.