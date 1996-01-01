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100 дней молчания закончены
Валерий РОЗОВ отчитался: за 100 дней новая Дума г. Владивостока провела 6 заседаний, рассмотрела 100 вопросов, приняла более 20 решений. Главное - успела принять бюджет города до нового года, когда промедление грозило задержкой зарплаты всем городским бюджетникам.
Новая дума закончила работу над правовым актом о бюджетном процессе в г. Владивостоке. Этот документ шесть лет пролежал в первом чтении, а отныне регламентирует элементарные вопросы: когда и кто выносит на рассмотрение думы бюджет города. Разобралась с детским питанием. Приняла ряд законов для малого и среднего бизнеса, которые начнут действовать с 1 апреля.
Депутат Валерий РОЗОВ считает самыми актуальными две проблемы: безопасность и чистота города. Милиция с нынешнего года стала муниципальной, и принято решение, что 60% заработанных денег она может оставлять на свои нужды. Может быть, это и хорошо, но анекдоты про гаишников точно станут злее.
Что касается чистоты, хочется воскликнуть "Ну наконец-то!" Особенно нуждается в кардинальной уборке центр города, который шокирует всех приезжих. А так как у Владивостока целых 11 городов-побратимов в Китае, Японии, Корее и США, то начат ремонт здания городской думы, чтоб не стыдно было перед коллегами.
ДосьеВалерию Розову 64 года. Он служил в пограничных войсках. С 1992 г. работал в составе специальной группы по демаркации российско-китайской границы. Одновременно был заместителем командующего Тихоокеанским погранокругом. В апреле 1996 г. подал в отставку, отказавшись подчиниться приказу президента ЕЛЬЦИНА отдать Китаю спорные территории на границе с Приморьем.
Журналистов интересовало, будет ли наведен порядок с уличной рекламой, начнут ли строить платные парковки в центре города. И когда закопают яму перед Домом строительных организаций? Про последнюю мы услышали, что есть идея отдать её краевому УВД. Пусть милиция найдет хозяина ямы и построит здесь для себя офис и парковку. Ответы на остальные показали настрой депутатов.
Предыдущая дума отличалась своим недоброжелательным отношением к малому бизнесу. Эту оценку приходилось слышать от Лиги предпринимателей Приморья. Нынешняя, столкнувшись с резким скачком цен на хлеб, задумалась над тем, что малый бизнес надо поддерживать. "В ночь с пятницы на субботу "Подольский" подорожал сразу на 8 рублей! Мы собрали два комитета - экономической и социальной политики и продумываем два вопроса: тарифы и транспорт для малого бизнеса. Пусть не обижается "Владхлеб" - мы поможем подняться малым предприятиям, чтобы они могли составить ему конкуренцию".
Валерий Розов напомнил, что на станции Весенней был хлебокомбинат, который давал 33% городского хлеба и снабжал недорогой продукцией больницы, армию, детские сады. Предстоит ответить, кто довел его до закрытия? И обратил внимание прессы на то, что в дни скачка цен на "Подольский" во Владивосток пришли машины из Уссурийска, Смоляниново, Артема и продавали с колес недорогой хлеб. Вывод: Владивостоку необходимо четко налаженное взаимодействие власти и бизнеса, чтобы каждое повышение цен (а оно неизбежно, так как инфляцию никто не отменял) было заранее известно, чтобы удар по незащищенным слоям населения заранее смягчить.
Еще один острый вопрос - о детсадах. Спикер показал, что знает наизусть все цифры, касающиеся очередей. Но при решении этих проблем, а также создании сети социальных магазинов, снижении цен на продукты первой необходимости, по мнению "ЗР", депутаты непростительно мало привлекают к сотрудничеству малый и средний бизнес. Те же очереди в дошкольные учреждения можно было бы значительно уменьшить, если дать хоть какие-то налоговые льготы или снизить арендную плату для частных детских садиков. Многие родители предпочли бы платить, к примеру, 5 тысяч в месяц за комфорт, нежели отдавать ребенка в бесплатный муниципальный садик с переполненными группами и полным отсутствием игровых комнат.
То же и с социальными магазинами: введите корректирующий коэффициент на налоги - и многие магазины с удовольствием откроют столы заказов для ветеранов. Эти идеи витают в воздухе, но в основном в предпринимательских головах. В депутатские, а тем более чиновничьи, им проникнуть не удается.
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