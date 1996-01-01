Клоны идут в атаку

28 марта городскую избирательную комиссию двое наших горожан - два Игоря и оба Пушкаревы - уведомили о том, что намерены принять участие в выборах городского головы. Основному ПУШКАРЕВУ - Игорю Сергеевичу, сенатору - еще только предстоит получить "добро" товарищей по партии "Единая Россия" 3 апреля на региональной партийной конференции.

В горизбиркоме нервничают

Поговаривают, что во Владивостоке политтехнологи отыскали уже полного тезку знатного претендента: уговорят - тогда избиратели и вовсе смогут отличить Пушкаревых только по дате рождения. Не напишешь же в бюллетени вместо ФИО "Человек Кремля".

Занятная, однако, тенденция. Если принять во внимание, что о своих намерениях побороться за пост главы Владивостока уже заявил знатный токарь-карусельщик завода бурового и металлургического оборудования из города Екатеринбурга с говорящей фамилией ЧЕРЕПКОВ - тоже Виктор, но Григорьевич.

До финиша приема заявок охотников на мэрский мандат остается еще неделя, и трудно предсказать, сколько граждан-однофамильцев еще посмеются над избирательной комиссией и, главным образом, над горожанами для того, чтоб подвести недавно избранного президента страны к волевому решению. Покуда приморский балаган набирает уже неприличные для демократической страны масштабы и становится в очередной раз позорищем России. Или, как метко заметил ПЕХТИН, "цирком". В нашу художественную самодеятельность уже вовлечена общественность Урала.

Екатеринбург прославился не только тем, что укокошил семью царя Николая II и подарил стране первого Президента свободной России Бориса ЕЛЬЦИНА. Теперь вот потешается над тем, что делегировал нам в мэры токаря ЧЕРЕПКОВА. В очередной раз.

Алло, Екатеринбург!

В отделе кадров уральского предприятия шел банкет по поводу 32-летия начальницы Анны АЛЕКСЕЕВОЙ. Полдень (по их часовому поясу). Звон бокалов. Шутки. Прибаутки. Анна - на связи:

- Спасибо за поздравления. Токарь такой есть, про него по радио даже сегодня что-то смешное говорили. Но я его не знаю. Коллектив у нас немаленький - пятьсот человек, всех не упомнишь.

- А отчего уральцы его сами в мэры не выдвинули, у себя? - Анна смутилась и передала трубку охраннику ВЛАДИМИРУ:

- А что тут такого? Вы - праворульные. У вас бабла много, заплатите нашему - и хорошо. Я люблю Приморье. Крабы! Яхты! Море! Японские машины! Привет Владику...

- Владимир, Владивосток называют "Владиком" только чужие...

- Все равно - привет сопкам и моллюскам. Мы - выпиваем сейчас за вас...

Начальник механосборочного цеха № 3 Владимир ПОЛЯКОВ, шестидесяти лет, был на своем посту в этот трудовой час трезвым. Охарактеризовал токаря ЧЕРЕПКОВА как хорошего труженика, пояснив, что этот 50-летний рабочий у него попросил отпуск до 30 апреля в связи с тем, что захворала мама. Рассказал, что токарь Черепков - прекрасный семьянин, воспитавший двоих детей. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, но для Урала - это небольшие деньги.

Знает ли начальник цеха, что Черепков Виктор Григорьевич собрался в мэры Владивостока?

- Да пусть идет. Кухарки и должны управлять таким государством. А то, понимаешь, развели тут...

Начальник цеха уральского завода прочел мне краткую лекцию о рыночных отношениях в стране, о том, что все продается и покупается, и выразил солидарность с токарем Черепковым, нашедшим свою нишу на берегах Тихого океана. Но пропивать его гонорар отказался:

- Я ни в какой партии не состою. Это - без меня. Но предложили бы мне - я бы тоже согласился. Но я - Поляков, а не Черепков. А вам-то нужен именно Черепков...

- Владимир Васильевич, спасибо за интервью газете "Золотой Рог".

- Пожалуйста. Красивое название у вашей газеты. (Отбой).

Примечательно, как разнятся условные фотороботы уральского Черепкова. Начальник цеха назвал его обычным мужиком, без особых примет. В горизбиркоме отозвались как о мужчине, приятном во всех отношениях: холен, седовлас, обходителен. Две женщины из технического персонала мэрии в голос утверждают: уральский Черепков неопрятен, грузен, в мятых штанах и с запахом кариеса. Так кто он и какой?

А еще по одному телефону на заводе бурового и металлургического оборудования в Екатеринбурге по секрету сообщили, что знатный токарь-карусельщик Черепков сейчас находится в Японии. У него автомобильный бизнес с приморского аванса за избирательную кампанию.

А тем временем коммунисты...

Коммунисты Владивостока вечером в пятницу, 28 марта, провели городскую партийную конференцию, на которой выдвинули своего кандидата на пост главы администрации Владивостока.

Участники конференции отметили рост авторитета КПРФ среди избирателей Владивостока. Так, если на декабрьских выборах в Государственную Думу и представительный орган власти Владивостока за коммунистов проголосовало соответственно 12,5% и 16%, то на мартовских выборах президента за КПРФ отдали голоса 23,5% избирателей, пришедших на выборы. Потому к выбору своей фигуры на мэрский плебисцит они подошли серьезно.

Участники конференции подвели итоги работы местной власти за последние 20 лет. Они отметили определенные усилия бывшего мэра Виктора Черепкова по сооружению транспортных развязок и строительству дорог. Вместе с тем они напомнили, что за последние десятилетия во Владивостоке не открылось ни одной больницы, ни одного культурного учреждения. Прекращено строительство социального жилья. Они обратили внимание на то, что разрушена база детских дошкольных учреждений. Озвучили, что типовыми детскими садами сегодня владеют в Первомайском районе известные политики, на улице Баляева здание детсада отдано частной медицинской клинике, на улице Русской в детском комбинате разместилась частная школа "Гармония" и т.д. А между тем сегодня в очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях стоят 16,8 тысяч молодых семей.

Выступавшие на конференции делегаты-ученые заявили о том, что идея проведения форума АТЭС во Владивостоке носит откровенно авантюрный характер и направлена на обман людей. Подсчитано, что уже сегодня необходимо, чтобы 100 тысяч рабочих трудились в три смены на объектах форума, для того чтобы успеть сдать к сроку хотя бы часть их них. Работы, как известно, не начинались. Особую обеспокоенность вызывает состояние городских подземных коммуникаций, которые до сих пор держатся на запасе прочности периода советской эпохи.

Примечательно, что коммунисты оперировали не только цифрами, но и фактами. Они пересчитали поименно, сколько чиновников краевой и владивостокской городской администраций сегодня содержатся в СИЗО, сколько скрываются от следствия, сколько держат ответ перед судом. Сведения впечатляют. Назывались конкретные ставки так называемых "откатов" за размещение заказов. Говорилось о том, что даже находясь в местах временного содержания, обвиненные в преступлениях функционеры умудрялись не только руководить своим бизнесом, но и вымогать взятки. У коммунистов, похоже, на то есть доказательства. Тем самым конференция пришла к выводу, что главным тормозом в развитии города остается коррупция. Что намерены противопоставить коммунисты такому положению вещей? Своего мэра. Решением конференции Владивостокской городской организации КПРФ кандидатом на пост главы администрации города выдвинут депутат Думы города Владивостока, президент Дальневосточного технического университета Геннадий ТУРМОВ.

А пока на 30 марта горизбирком Владивостока получил заявления от 15 претендентов на мэрское кресло.