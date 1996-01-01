Праймериз по-приморски

Приморские "единороссы" решили, что кандидат от партии будет определен в ходе проведения праймериз.

Праймериз (англ. primaries- первичные) - это тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. К голосованию были предложены четыре кандидатуры, но секретарь регионального политсовета Петр САВЧУК снял свою.

Между тремя - представителем от ЗС Приморского края в Совете Федерации РФ Игорем ПУШКАРЕВЫМ, депутатом Госдумы РФ от партии "Единая России" Василием УСОЛЬЦЕВЫМ и вице-губернатором края по вопросам внутренней политики Николаем СИДОРОВЫМ - выбор партийцев склонился к первой - Игорю Пушкареву.