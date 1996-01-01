В Хабаровске образовался "юбилейный" дефицит

Запланированный бюджетный дефицит в Хабаровске достиг максимально разрешенного Бюджетным кодексом значения в 10% от собственных доходов казны.

На прошедшем в конце марта заседании Хабаровской городской думы корректировке подверглись и доходная, и расходная части главного финансового документа дальневосточной столицы.

Расходы были увеличены на 702,5 млн руб. - до 10,714 млрд руб., в то время как доходы увеличились всего на 623,5 млн руб. - до 10,084 млрд руб.

Любопытно, что на реконструкцию городского парка "Динамо" решили потратить дополнительно всего 15,2 млн руб., а не 39 млн, как это планировалось ранее. "Экономия" объясняется отказом мэрии от планов строительства в парке каскада водопадов.

Как сообщила ДДГ "ЗР" и. о. директора финансового департамента администрации Хабаровска Степанида ЧЕРНАЯ, рост дефицита связан с грядущим празднованием 150-летия города, а также индексацией с 1 марта оплаты труда муниципальных служащих на 15%.

Доходы же будут увеличены в основном за счет налоговых поступлений: налог на доходы физических лиц вырастет на 230,4 млн руб., единый налог при упрощенке - на 31,6 млн, налог на имущество физлиц - на 9,4 млн и земельный налог - на 40 млн руб.