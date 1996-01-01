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На пост мэра Владивостока претендует транспортник

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На пост мэра Владивостока выдвинулся директор автотранспортной компании "Этикет-ДВ" Андрей КАРЮХИН. Теперь на пост мэра Владивостока претендуют уже 8 кандидатов, все самовыдвиженцы.

Как сообщает Горизбирком, новому кандидату 30 лет, он проживает во Владивостоке.

Между тем в настоящее время своих выдвиженцев определяет владивостокское отделение партии "Справедливая Россия". На пост мэра от эсэров претендуют Юрий ПРИВАЛОВ, руководивший до создания партии приморским отделением "Российской партии жизни", а также депутаты Гордумы и участники всех выборов Александр ЮРТАЕВ и Николай МАРКОВЦЕВ. Пока неофициально.

Напомним, ранее о своем желании поучаствовать в выборах мэра столицы Приморья заявили бывший заместитель главы администрации Владивостока в бытность мэра Виктора ЧЕРЕПКОВА, а ныне предприниматель Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ, депутат Думы Владивостока, инженер-менеджер ООО "Алтын-Кель" Сергей ЗИМИН, генеральный директор ЗАО "Аудиторская Компания "Право. Бизнес. Аудит " член Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО" Ирина АЛЕШИНА, фельдшер "скорой помощи" 23-летний Роман САЛАРЕВ, генеральный директор ООО "ДаНа" Светлана НИКОЛАЕВА, начальник юридического отдела ООО "Ратоборец-Плюс" Игорь ЧЕРЕВКОВ, генеральный директор ООО "Цемент-ДВ" Игорь СКЛЯРОВ.

До 7 апреля любой гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, имеет право подать заявление в избирком о намерении участвовать в выборах главы приморской столицы. Досрочные выборы мэра Владивостока назначены на 18 мая.

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