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Лесозаводских депутатов распустили за безответственность

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморские депутаты поддержали внесенный губернатором проект закона "О роспуске представительного органа муниципального образования - Думы Лесозаводского городского округа" на мартовском заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Как уже сообщалось ранее, за прошлый год и 2 месяца нынешнего Дума Лесозаводска собиралась 14 раз, 125 плановых заседаний не состоялось. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" по представлению прокурора Лесозаводский городской суд в декабре 2007 г. установил, что Дума Лесозаводска не проводила правомочных заседаний в течение 3 месяцев подряд. Фактически же дума не работала более 8 месяцев.

Как прокомментировал депутат от избирательного округа №18 Александр КВАША, "в результате неработоспособности представительного органа в установленные сроки не был принят бюджет муниципального образования на 2008 год, не рассматривались протесты прокурора, а также не вносились изменения в Устав городского округа. Лесозаводский городской округ стал занимать четвертое место в крае по числу обращений и жалоб граждан в Законодательное Собрание в 2007 г. Решение о роспуске представительного орана власти Приморского края должно научить народных избранников нести ответственность перед избирателями".

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